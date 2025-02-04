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Военная операция на Украине ,  
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Суд арестовал солдата ВСУ по делу об убийстве жителя Русского Поречного

Сюжет
Военная операция на Украине

Суд арестовал солдата ВСУ по делу об убийстве жителя Русского Поречного
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Ленинский суд в Курске арестовал второго военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подозрению в убийстве жителя Русского Поречного Суджанского района, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

В СИЗО отправили солдата 92-й отдельной штурмовой бригады украинской армии Владимира Парафило. По его словам, он родился в Николаевской области, мужчине 41 год.

В отношении солдата завели дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса — террористический акт. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

По делу также проходит командир роты Парафило с позывным «Антошка».

По данным следствия, украинский военный пересек российско-украинскую границу в декабре 2024 года. В конце декабря солдат, следуя приказу командира, убил жителя села Русское Поречное. «Увидев на улице мужчину в гражданской одежде и понимая, что тот не представляет опасности, он выстрелил ему в спину. От полученного ранения пострадавший скончался на месте преступления», — говорится в сообщении СК.

Парафило признал вину и отметил, что выполнял приказ вышестоящего военнослужащего. Командир отдал приказ солдатам открыть огонь по мирным жителям, уточняет СК.

Украинский военный отметил, что сожалеет о произошедшем.

Суд в Курске арестовал военного ВСУ, обвиняемого в убийстве шести женщин
Политика
Ленинский районный суд города Курска

В конце января суд в Курска отправил в СИЗО военнослужащего ВСУ Евгения Фабрисенко, которого обвинили в изнасиловании и убийстве женщин в селе Русское Поречное.

По версии следствия, Фабрисенко пересек российско-украинскую границу в период с 29 сентября по 1 октября. После вместе с другими военнослужащими он убил шесть жительниц села Русское Поречное. Перед убийством военные изнасиловали женщин, заявили следователи.

В отношении Фабрисенко возбудили дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса — террористический акт, повлекший причинение смерти человеку; максимальное наказание по статье — до 20 лет лишения свободы. Также его обвиняют по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 131, пп. «а», «б» ст. 132 — преступления против половой неприкосновенности.

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Теги
Военная операция на Украине Курская область Следственный комитет Суджа
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