В МВД назвали способ защититься от мошенников
Для защиты от мошенничества необходимо придерживаться принципа «нулевого доверия», сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
Граждан призвали не доверять никакой информации без проверки. Специалисты, в частности, советуют не спешить выполнять инструкции от предполагаемых сотрудников финансовых организаций.
«Не доверяйте «официальным» сообщениям вслепую. Получили звонок из «банка» с просьбой обновить данные? Или сообщение от «друга» с просьбой перевести деньги? Не торопитесь выполнять инструкции», — отметили в управлении.
В МВД отмечают, что фактором риска может стать использование простых паролей в учетных записях в приложениях и мессенджерах. К
роме того, в ведомстве призывают уточнять любую информацию у собеседника и в случае необходимости сделать паузу. Эксперты управления подчеркивают, что мошенники обычно склоняют людей к принятию необдуманных и быстрых решений.
В середине января в МВД предупредили, что мошенники стали похищать аккаунты в Telegram с использованием ссылок на фейковые голосования. Такие ссылки ведут на фишинговые ресурсы, при переходе на который пользователь теряет доступ к своему аккаунту, отметили в ведомстве. При этом злоумышленники рассылают сообщения пользователю от знакомого контакта, который давно не был онлайн.
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