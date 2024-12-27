ВТБ рассказал, какие схемы приготовили кибермошенники на праздничные дни

Фото: Руслан Яроцкий / URA.RU / Global Look Press

Банк ВТБ накануне праздников предупредил о росте активности кибермошенников и назвал наиболее популярные схемы мошенничества, которые преступники применяют во время отдыха россиян. Об этом говорится в пресс-релизе банка, поступившем в РБК.

Эксперты рассказали, что в этом году мошенники активно используют фишинг и создают фальшивые приложения компаний с заманчивыми предложениями, чтобы обмануть пользователей. Также увеличилось количество угроз, связанных со шпионским программным обеспечением (ПО) и троянами, которые позволяют злоумышленникам проникать в телефоны и воровать личные данные.

Троян — вредоносная программа, которая скрывается под видом полезного ПО. Злоумышленники используют различные уловки, чтобы убедить пользователя скачать и запустить такую программу. Как только троян активируется, он начинает следить за действиями пользователя, красть его личные данные и открывать доступ к устройству для преступников.

В банке назвали наиболее популярные способы обмана, которые применяют мошенники:

Ложные уведомления о выплатах. Мошенники отправляют уведомления о новогодних бонусах или социальных выплатах и предлагают установить «официальное приложение». После загрузки они получают доступ к телефону.

Мошенники отправляют уведомления о новогодних бонусах или социальных выплатах и предлагают установить «официальное приложение». После загрузки они получают доступ к телефону. Поддельные распродажи и скидки. Создаются фальшивые сайты и приложения, обещающие выгодные предложения от известных компаний. При переходе по таким ссылкам скачивается вредоносное ПО, которое крадет данные карт и пароли.

Создаются фальшивые сайты и приложения, обещающие выгодные предложения от известных компаний. При переходе по таким ссылкам скачивается вредоносное ПО, которое крадет данные карт и пароли. Поздравительные ссылки. Мошенники отправляют поздравления с Новым годом или видео через мессенджеры. Переход по этим ссылкам активирует шпионское ПО, которое может украсть данные со смартфона.

Мошенники отправляют поздравления с Новым годом или видео через мессенджеры. Переход по этим ссылкам активирует шпионское ПО, которое может украсть данные со смартфона. Новогодние приложения с вирусами. Пользователям предлагают скачать праздничные обои или чек-листы. Такие приложения дают злоумышленникам доступ к камере, микрофону и банковским данным.

Шпионские программы могут копировать данные банковских карт и учетных записей, перехватывать пароли и коды подтверждения, «угонять» аккаунты в мессенджерах для распространения вредоносных ссылок среди контактов жертвы, совершать транзакции без ведома владельца устройства.

Особенно опасны устройства с функцией NFC, которые могут использоваться для клонирования банковских карт и проведения бесконтактных платежей.

В банке посоветовали для защиты от мошенников использовать следующие меры:

Устанавливать приложения только из официальных магазинов (Google Play, App Store).

Не переходить по подозрительным ссылкам из СМС и мессенджеров.

Проверять разрешения приложений перед установкой. Не давать приложениям доступ к камере, микрофону и другим функциям без необходимости.

Использовать антивирусное ПО и обновлять его.

«Мошенники активизируются в преддверии праздников, когда люди наиболее расслаблены. Мы советуем быть осторожными и соблюдать правила безопасности, чтобы праздники не омрачились неприятными сюрпризами», — отметил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Ранее банк сообщал о мошенничестве с виртуальными клонами карт россиян. Злоумышленники применяют шпионские программы для того, чтобы создать копии банковских карт. Они звонят людям, представляются сотрудниками сотовых компаний и говорят, что нужно обновить договор. Чтобы это сделать, они просят установить специальное приложение. Через такие приложения мошенники крадут данные карт и могут расплачиваться с их помощью в магазинах.