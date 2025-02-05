За ночь силы ПВО сбили пять беспилотников над территорией России

Фото: Минобороны России / Global Look Press

Дежурные средства ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников над двумя российскими регионами, сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

«Два БПЛА — над территорией Курской области и два — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Военное ведомство регулярно отчитывается об уничтожении украинских беспилотников над территорией России.

В ночь на 3 февраля над шестью российскими регионами перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников. Аппараты сбили над Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Воронежской, Белгородской и Курской областями. Ростовские власти уточняли, что беспилотники были сбиты в Кашарском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах.