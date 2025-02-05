 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

За ночь силы ПВО сбили пять беспилотников над территорией России

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России / Global Look Press
Фото: Минобороны России / Global Look Press

Дежурные средства ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников над двумя российскими регионами, сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

«Два БПЛА — над территорией Курской области и два — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Минобороны сообщило о перехвате 70 дронов над регионами России
Политика
Фото:Минобороны России / Global Look Press

Военное ведомство регулярно отчитывается об уничтожении украинских беспилотников над территорией России.

В ночь на 3 февраля над шестью российскими регионами перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников. Аппараты сбили над Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Воронежской, Белгородской и Курской областями. Ростовские власти уточняли, что беспилотники были сбиты в Кашарском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах.

Вышел тизер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»

В Узбекистане раскрыли сеть сall-центров, обманывавших россиян

В МВД предупредили о мошеннической схеме с поддельным сайтом Wildberries

Посол Украины заявила о готовности Киева обсудить проведение выборов

Книгу 1903 года вернули в библиотеку спустя 106 лет

Киев потребовал от США гарантий насчет своих металлов

РБК запускает винный салон. Расписание

Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZAL

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Сына Майкла Джордана арестовали за хранение кокаина

Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, СПГ и уголь из США

Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории
Теги
Курская область Белгородская область БПЛА Военная операция на Украине
Материалы по теме
Завод «СИБУР-Кстово» приостановил отгрузку продукции после атаки БПЛА
Политика
Смоленский губернатор сообщил о возгораниях кровли из-за обломков БПЛА
Политика
Над Мелитополем сбили четыре БПЛА самолетного типа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 102,69 (+0,19) Инвестиции, 04 фев, 18:02 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 98,53 (-1,41) Инвестиции, 04 фев, 18:02
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 08:52
Как топ-менеджеры становятся инсайдерами и что с этим делать компанииPro, 08:51
Силовики нашли похищенного в Москве мужчинуОбщество, 08:48
Производитель коньяка и виноделы пошли на мировое в споре за «Кубань»Вино, 08:30
Никарагуа заявила о выходе из продовольственного органа ООНПолитика, 08:15
Аналитики назвали инструменты с доходом выше инфляции в 2024 годуФинансы, 08:01
ФНС объяснила нюансы расчета вычета при покупке жилья по новым ставкамНедвижимость, 08:00
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
За ночь силы ПВО сбили пять беспилотников над территорией РоссииПолитика, 07:57
WSJ узнала о плане отказа Nissan от условий слияния с HondaБизнес, 07:48
ЦРУ предложило сотрудникам уволиться с сохранением зарплаты на 8 месяцевПолитика, 07:43
Легенда футбола. Какие главные рекорды побил Криштиану РоналдуСпорт, 07:33
Суд во Франции окончательно отклонил иск Навальных к «Ив Роше»Бизнес, 07:33
14 машин сгорели при пожаре в автохимчистке в Красноярском краеОбщество, 07:17
На рынке кофе в России сменился лидерБизнес, 07:06