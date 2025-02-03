Минобороны сообщило о перехвате 70 дронов над регионами России

БПЛА сбили над Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Воронежской, Белгородской и Курской областями, в аэропортах шести городов вводились ограничения на отправление и прием самолетов

За ночь над шестью российскими регионами перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

Больше всего дронов перехватили над Ростовской областью — 27, над Волгоградской — 25, над Астраханской — семь, над Воронежской — пять, над Белгородской — четыре, над Курской — два.

Ростовский губернатор сообщил о большем количестве сбитых БПЛА за ночь, чем Минобороны — 29.

В Волгоградской области из-за падения обломков сбитых беспилотников возникли «локальные возгорания» на местном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), их оперативно потушили. Никто не пострадал. «Также наблюдались кратковременные перепады напряжения в электросети. Электроснабжение города Волгограда и прилегающих муниципальных образований осуществляется в полном объеме», — сообщил губернатор Андрей Бочаров.

В Астраханской области целями стали объекты и топливно-энергетического комплекса и другие. «Средства РЭБ и ПВО отработали в штатном режиме.

При падении одного из БПЛА произошло возгорание.

Пострадавших нет», — рассказал губернатор Игорь Бабушкин.

В аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска ночью вводились временные ограничения. В течение нескольких часов ограничения на прием и отправление воздушных судов отменили во всех их них, кроме Ульяновска.

Самая крупная с начала года атака беспилотников произошла в ночь на 24 января, тогда сбили 121 аппарат над 13 регионами страны. Больше всего уничтожили в Брянской (37), Рязанской (20), Курской и Саратовской (по 17) областях. В Казани, Нижнекамске, Саратове, Самаре, Пензе, Ульяновске и Уфе вводились ограничения на работу местных аэропортов.