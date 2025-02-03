 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о перехвате 70 дронов над регионами России

Минобороны: силы ПВО за ночь перехватили 70 дронов ВСУ над территорией России
Сюжет
Военная операция на Украине
БПЛА сбили над Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Воронежской, Белгородской и Курской областями, в аэропортах шести городов вводились ограничения на отправление и прием самолетов

За ночь над шестью российскими регионами перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

Больше всего дронов перехватили над Ростовской областью — 27, над Волгоградской — 25, над Астраханской — семь, над Воронежской — пять, над Белгородской — четыре, над Курской — два.

Ростовский губернатор сообщил о большем количестве сбитых БПЛА за ночь, чем Минобороны — 29.

В Волгоградской области из-за падения обломков сбитых беспилотников возникли «локальные возгорания» на местном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), их оперативно потушили. Никто не пострадал. «Также наблюдались кратковременные перепады напряжения в электросети. Электроснабжение города Волгограда и прилегающих муниципальных образований осуществляется в полном объеме», — сообщил губернатор Андрей Бочаров.

В Астраханской области целями стали объекты и топливно-энергетического комплекса и другие. «Средства РЭБ и ПВО отработали в штатном режиме.
При падении одного из БПЛА произошло возгорание.
Пострадавших нет», — рассказал губернатор Игорь Бабушкин.

В аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска ночью вводились временные ограничения. В течение нескольких часов ограничения на прием и отправление воздушных судов отменили во всех их них, кроме Ульяновска.

Самая крупная с начала года атака беспилотников произошла в ночь на 24 января, тогда сбили 121 аппарат над 13 регионами страны. Больше всего уничтожили в Брянской (37), Рязанской (20), Курской и Саратовской (по 17) областях. В Казани, Нижнекамске, Саратове, Самаре, Пензе, Ульяновске и Уфе вводились ограничения на работу местных аэропортов.

Читайте РБК в Telegram.

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

Вице-губернатор Приморья погиб, возвращаясь с боевого задания

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России

Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине

В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минобороны дроны беспилотники
Материалы по теме
Трамп заявил, что у США запланированы контакты с Россией и Украиной
Политика
Гладков рассказал о погибшей после атаки беспилотника женщине
Политика
Куда и сколько качает газа попавшая под атаку БПЛА ВСУ станция «Русская»
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
Стартап Boom испытал сверхзвуковой лайнер. Что это значит для авиацииPro, 07:43
В России зафиксирован 20-летний рекорд потребления минтаяБизнес, 07:30
Верховный суд отказал Блиновской в снижении задолженности по налогамФинансы, 07:24
Минобороны сообщило о перехвате 70 дронов над регионами РоссииПолитика, 07:23
Электронные кошельки запланировали включить в систему страхования вкладовФинансы, 07:00
Трамп обсудит пошлины с премьер-министром Канады и президентом МексикиПолитика, 06:49
Медленная продуктивность: как достигать успеха без выгоранияРБК и Dar, 06:46
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
Волгоградский губернатор сообщил о возгораниях на НПЗ после атаки дроновПолитика, 06:39
В Ростовской области за ночь сбили 29 дроновПолитика, 06:22
Три человека погибли в ДТП с падением грузовика с моста в ТурцииОбщество, 05:53
Трамп пообещал «точно» ввести дополнительные пошлины на товары из ЕСПолитика, 05:41
Вильфанд допустил, что 2025 год войдет в тройку самых жарких в историиОбщество, 05:28
Вице-канцлер Германии заявил о готовности Европы ответить на пошлины СШАПолитика, 05:13
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и отправку рейсовОбщество, 04:52