Обвиняемой в убийстве Дугиной за 3 дня до него выдали фальшивые документы

Обвиняемая в убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной Наталья Вовк ездила в России по поддельным документам на автомобиль в течение нескольких дней до преступления, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Убийство дочери философа Александра Дугина произошло 20 августа 2022 года: в ее автомобиле сработала заложенная бомба. В преступлении обвиняются граждане Украины Наталья Вовк и Богдан Цыганенко, который помог ей пересечь границу с Эстонией, сделав поддельные документы. По версии ФСБ, за этим стоят украинские спецслужбы. Следственный комитет завел дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство, совершенное общеопасным способом).

В материалах указано, что вечером 17 августа 2024 года курьер получил фальсификаты у почтового отделения в Москве, после чего отдал их Вовк. Та, соответственно, использовала их с 17 по 21 августа, передвигаясь на машине Mini Cooper, выезжая из России.

Ранее агентство — также со ссылкой на материалы суда — сообщило, что поддельный техпаспорт изготовили участники организованной группы, занимавшейся изготовлением фальшивых документов. Суд установил, что они сами искали клиентов в сети. При этом изготовители получали задания не напрямую от клиентов, а от менеджеров преступной организации. При этом одному из осужденных, как позже уточнило агентство, обещали 2 тыс. руб. за поддельный техпаспорт на машину обвиняемой.

В материалах также говорится, что один из осужденных узнал о своем участии в преступлении из новостных сообщений — он увидел в новостях «свою работу», а именно поддельные документы на машину.