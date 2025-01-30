Осужденному по делу об убийстве Дугиной обещали ₽2 тыс. за подделку

Одному из осужденных по делу об убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной (дочери философа Александра Дугина) обещали две тысячи рублей за поддельный техпаспорт на машину украинки Натальи Вовк — обвиняемой в совершении преступления, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на документы суда.

Убийство Дугиной произошло 20 августа 2022 года, в ее автомобиле сработало взрывное устройство. Следственный комитет завел дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство, совершенное общеопасным способом). По этой статье грозит до 20 лет лишения свободы. По версии следствия, соотечественник и сообщник исполнительницы Богдан Цыганенко помог ей пересечь границу с Эстонией, сделав поддельные документы.

Со слов этого осужденного, он получал 10-15% от стоимости заказа — от двух до четырех тысяч рублей, в зависимости от сложности исполнения. В материалах указано, что сначала он признался в получении 2 тыс. руб., но потом заявил, что ему лишь обещали перевести эти деньги.

Ранее агентство сообщило также со ссылкой на материалы суда, что поддельный техпаспорт изготовили участники организованной группы. Суд установил, что участники организованной группы, занимавшейся изготовлением фальшивых документов, сами искали клиентов в Сети. При этом изготовители получали задания не напрямую от клиентов, а от менеджеров преступной организации.

Один из осужденных, как позже уточнило агентство, узнал о своем участии в преступлении из новостных сообщений — он увидел в новостях «свою работу», а именно поддельные документы на машину.