 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Осужденному по делу об убийстве Дугиной обещали ₽2 тыс. за подделку

РИА Новости: осужденному по делу об убийстве Дугиной обещали ₽2 тыс. за подделку

Одному из осужденных по делу об убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной (дочери философа Александра Дугина) обещали две тысячи рублей за поддельный техпаспорт на машину украинки Натальи Вовк — обвиняемой в совершении преступления, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на документы суда.

Убийство Дугиной произошло 20 августа 2022 года, в ее автомобиле сработало взрывное устройство. Следственный комитет завел дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство, совершенное общеопасным способом). По этой статье грозит до 20 лет лишения свободы. По версии следствия, соотечественник и сообщник исполнительницы Богдан Цыганенко помог ей пересечь границу с Эстонией, сделав поддельные документы.

Со слов этого осужденного, он получал 10-15% от стоимости заказа — от двух до четырех тысяч рублей, в зависимости от сложности исполнения. В материалах указано, что сначала он признался в получении 2 тыс. руб., но потом заявил, что ему лишь обещали перевести эти деньги.

«РИА Новости» узнало об участии организованной группы в деле Дугиной
Политика
Фото:ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Ранее агентство сообщило также со ссылкой на материалы суда, что поддельный техпаспорт изготовили участники организованной группы. Суд установил, что участники организованной группы, занимавшейся изготовлением фальшивых документов, сами искали клиентов в Сети. При этом изготовители получали задания не напрямую от клиентов, а от менеджеров преступной организации.

Один из осужденных, как позже уточнило агентство, узнал о своем участии в преступлении из новостных сообщений — он увидел в новостях «свою работу», а именно поддельные документы на машину.

Читайте РБК в Telegram.

Бывший сотрудник OpenAI назвал темпы развития ИИ «ужасающими»

Мошенники придумали схему обмана с «дубайским шоколадом»

РБК запускает винный салон. Расписание

В России начали производить автомобили Voyah

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Генпрокуратура подала иск к владельцу аэропорта Домодедово

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны

Когда могут изъять неосвоенный участок

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Дарья Дугина убийство Поддельные документы
Материалы по теме
«РИА Новости» выяснило, как фигурант убийства Дугиной узнал «свою работу»
Политика
«РИА Новости» узнало об участии организованной группы в деле Дугиной
Политика
«РИА Новости» узнало о службе причастного к убийству Дугиной в ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 102,4 (+0,81) Инвестиции, 29 янв, 17:50 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 98,01 (+0,05) Инвестиции, 29 янв, 17:50
В аэропорту на Камчатке пьяная девушка покусала двух полицейскихОбщество, 05:25
Аэропорт Вашингтона приостановил полеты из-за ЧП с самолетомОбщество, 05:15
В США успешно испытали первый гражданский сверхзвуковой авиалайнерТехнологии и медиа, 05:02
Осужденному по делу об убийстве Дугиной обещали ₽2 тыс. за подделкуПолитика, 04:45
Маск отрекся от премий после выдвижения на НобелевскуюОбщество, 04:19
Израиль сообщил о десятках тысяч репатриантов из России и УкраиныПолитика, 03:53
Трамп приказал создать в Гуантанамо места для нелегаловПолитика, 03:34
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Эксперты допустили переплавку украденного в Нидерландах золотого шлемаОбщество, 03:32
Киевские власти сообщили о работе ПВОПолитика, 03:14
Президент Мексики решила объяснить Google устройство морейПолитика, 02:57
Руспродсоюз сообщил, что на «Светофор» приходится 50% исков к розницеБизнес, 02:25
Курская дума рассмотрит закон о возврате земли жителям приграничьяПолитика, 02:11
Автора «санкций из ада» против России приговорили к 11 годам за коррупциюПолитика, 01:55
Трамп заявил об остановке выплат в $50 млн на презервативы для ХАМАСПолитика, 01:34