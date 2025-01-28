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Политика ,  
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«РИА Новости» выяснило, как фигурант убийства Дугиной узнал «свою работу»

Осужденный за убийство Дугиной узнал о своем участии в деле по новостям
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Один из осужденных по делу об убийстве политолога Дарьи Дугиной узнал о своем участии в преступлении из новостных сообщений, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

В ходе судебного процесса было установлено, что один из обвиняемых в новостях узнал «свою работу» — а именно, поддельные документы на машину, в которой передвигалась обвиняемая Наталья Вовк во время наблюдения за Дугиной.

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Политика
Александр Дугин

Убийство дочери философа Александра Дугина произошло 20 августа 2022 года: в ее автомобиле сработала заложенная бомба. В убийстве обвиняются граждане Украины Наталья Вовк и Богдан Цыганенко. По версии ФСБ, за преступлением стоят украинские спецслужбы.

Александр Дугин — российский философ, политолог, социолог и общественный деятель. Является одним из главных идеологов евразийства и возглавляет Международное евразийское движение. С 2009 по 2014 год он был и. о. заведующего кафедрой социологии международных отношений социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, с 2016 по 2017 год был главным редактором телеканала «Царьград». С марта 2015 года Дугин находится в санкционном списке США.

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Теги
Александр Дугин убийство Дарья Дугина бомба
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