«РИА Новости» узнало об участии организованной группы в деле Дугиной

«РИА Новости» узнало об участии орггруппы по подделке документов в деле Дугиной

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Поддельный техпаспорт для машины женщины, замешанной в убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной, изготовили участники организованной группы, сообщает «РИА Новости», в распоряжении которого оказались материалы дела.

Убийство Дугиной произошло 20 августа 2022 года, в ее автомобиле сработало взрывное устройство. Следственный комитет завел дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство, совершенное общеопасным способом). По этой статье грозит до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, бомбу под машину положила украинка Наталья Вовк. Соотечественник и сообщник исполнительницы Богдан Цыганенко помог ей пересечь границу с Эстонией, сделав поддельные документы.

Суд установил, что участники организованной группы, занимавшейся изготовлением фальшивых документов, сами искали клиентов в Сети. При этом изготовители получали задания не напрямую от клиентов, а от менеджеров преступной организации.

Следователи уточнили, что после изготовления поддельного техпаспорта на машину для Вовк исполнителей попросили удалить всю информацию об этом из чатов.

Суд заочно арестовал Вовк в ноябре 2022 года. ФСБ считает, что за организацией убийства Дугиной стоят украинские спецслужбы. Власти Украины отвергли причастность к ее гибели. Причастность Вовк и Цыганенко подтвердили свидетели.