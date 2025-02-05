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Политика ,  
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Зеленский заявил об антикоррупционных мерах против чиновников и депутатов

Смена руководства налоговой службы и органов финансового мониторинга Украины позволила остановить теневые финансовые схемы в структурах государственной власти, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Зеленскому доложили об этом на совещании совета национальной безопасности и обороны Украины. Президент уточнил, что антикоррупционные меры коснутся всех: «и олигархов, и чиновников, и депутатов, и тех, кто использовал или использует различные фонды, чтобы фактически скрывать средства. Миллиарды гривен».

Он подчеркнул, что все необходимые материалы уже переданы в правоохранительные органы.

Медведев заявил о хищениях и коррупции в США в рамках помощи Киеву
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Борьба с коррупцией — одно из главных требований Еврокомиссии (ЕК) к Украине в рамках ее заявки на вступление в ЕС. В частности, немецкий Минюст называл коррупцию «тройной проблемой для Украины».

В мае 2024 года Politico писала, что власти США могут сделать условием будущей экономической помощи проведение «реформ для борьбы с коррупцией и превращения Украины в более привлекательное место для частных инвестиций». По данным CNN, Вашингтон осенью 2023 года отправил Киеву несколько уведомлений с призывами бороться с коррупцией, обещая в противном случае сократить экономическую помощь.

В июле 2024 года The Telegraph со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил, что НАТО попросит Украину сделать «дополнительные шаги» до начала переговоров о членстве из-за чрезмерной коррупции. Издание называет эту проблему «камнем преткновения» на переговорах об атлантической интеграции Киева.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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