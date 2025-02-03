Медведев заявил о хищениях и коррупции в США в рамках помощи Киеву
Выделенные Украине экс-президентом США Джо Байденом $100 млрд были похищены сотрудниками Пентагона, ЦРУ и американскими предприятиями военно-промышленного комплекса, а также в самом Киеве, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Сотка ($100 млрд. — РБК) разошлась по карманам ворья всех мастей от Вашингтона до Киева», — написал он.
По словам Медведева, украдено и купленное на эти деньги оружие, которое «теперь находят в разных частях света».
Он добавил, что помощь Украине от США будет продолжена под лозунгом «мир через силу». Медведев также заявил, что американские власти продолжат оказывать влияние на политиков в разных странах с помощью «цветных революций».
Ранее вернувшийся в Белый дом Дональд Трамп заявил, что США потратили на военную помощь для Украины на $200 млрд больше, чем другие страны НАТО, и пообещал попросить Европу возместить Штатам «почти $200 млрд» за боеприпасы, отправленные Киеву.
В ответ украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью Associated Press, что Украина получила от США более $75 млрд военной помощи, а не $200 млрд. «Мы никогда не получали [столько]. Это важно. Мы говорим про конкретные вещи. Мы получили оружием на 70 с чем-то миллиардов. <...> Когда говорят, что Украина получила $200 млрд на поддержку армии и так далее, — это неправда. Я не знаю, где все эти деньги. Может, это правда с точки зрения того, [как оно] на бумаге», — сказал он.
К тому же в этот же день Reuters со ссылкой на источники сообщил, что США поставили к ноябрю 2024 года только половину военной помощи, которую Вашингтон обещал выделить в прошлом году из американских запасов вооружений. По данным издания, до сентября администрация бывшего президента США Джо Байдена выделяла в среднем около $558 млн в месяц, но стоимость поставок резко выросла после победы на ноябрьских президентских выборах Трампа.
Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это не изменит исхода конфликта, а лишь затягивает его.
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