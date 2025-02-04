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Политика ,  
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В Германии на 20% за год выросло количество нападений на должностных лиц

Фото: Bodo Marks / dpa / Global Look Press
Фото: Bodo Marks / dpa / Global Look Press

Количество преступлений против должностных лиц Германии и выборных представителей выросло более чем на 20% за последний год, составив 4 923. Это следует из предварительной оценки, данной МВД страны в ответе на запрос депутата Бундестага Мартины Реннер, пишет RND.

К должностным лицам и выборным представителям относятся мэры, районные администраторы, городские советники и члены парламента, поясняет издание.

В 2023 году Федеральное управление уголовной полиции, по предварительным подсчетам, зафиксировало 4047 таких преступлений. Число насильственных нападений увеличилось с 94 в 2023 году до 99 в 2024 году.

Больше всего преступлений произошло в Баварии (747) и Баден-Вюртемберге (633), далее следуют Северный Рейн-Вестфалия (540) и Берлин (533).

Поскольку полиция федеральных земель может еще дополнить данные, показатели, вероятно, увеличатся, отмечает RND.

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Маттиас Экке

В 2024 году резонанс вызвали несколько актов насилия в отношении политиков и членов партий во время государственных избирательных кампаний, напоминает издание. РБК также писал, что, например, в мае в Дрездене неизвестные напали и тяжело ранили кандидата от Социал-демократической партии (СДПГ) Маттиаса Экке. А в июне в Карлсруэ (земля Баден-Вюртемберг на юго-западе страны) нападению подверглись два члена городского совета от радикальной правой партии «Альтернатива для Германии».

После нападения на Экке в МВД Германии предложили ужесточить наказание за нападения на политиков, а канцлер Олаф Шольц назвал подобные атаки угрозой демократии.

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Германия чиновники преступления полиция политики
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