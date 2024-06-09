На юго-западе Германии напали на двух политиков от АдГ

Фото: Wolfram Steinberg / dpa / Global Look Press

В Карлсруэ (земля Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии) два члена городского совета от радикальной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) подверглись нападению, сообщает Der Spiegel со ссылкой на агентство DPA.

Инцидент произошел у кафе в центре города. Неизвестные в масках напали на троих, в том числе на двух политиков от АдГ, все они получили легкие ранения, рассказал агентству представитель полиции. Полицейские задержали пять человек и отпустили после установления личностей.

В местном отделении АдГ заявили, что в нападении участвовали около десяти левых экстремистов, но эта информация еще не подтверждена. В партии также сообщили, что на членов горсовета напали с бейсбольной битой. По данным полиции, на месте происшествия нашли палку, при этом информацию об использовании биты там не подтвердили и не опровергли.

В преддверии европейских и местных выборов в Германии существенно вырос уровень политически мотивированного насилия. Нападения совершают на членов как АдГ, так и других партий. Так, 4 июня в Мангейме (земля Баден-Вюртемберг) неизвестный напал с ножом на кандидата в депутаты муниципального совета от АдГ, пока тот развешивал предвыборные плакаты.