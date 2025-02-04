Москалькова призвала ООН отреагировать на удар ВСУ по автобусу с детьми
В ООН должны жестко отреагировать на удар беспилотника украинской армии по автобусу с детьми в Запорожской области, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Призываю верховного комиссара ООН по правам человека, Комитет ООН по правам ребенка жестко отреагировать на ужасающие преступления против мирных граждан», — написала она.
Москалькова назвала атаку дрона преступлением против человечества и «актом циничного неприкрытого фашизма».
Беспилотник Вооруженных сил Украины ударил по школьному автобусу днем 4 февраля. Глава Запорожской области Евгений Балицкий назвал атаку прицельной.
В результате удара серьезно пострадал водитель: он находится в тяжелом состоянии. Также осколочные ранения получили пятеро детей. Всего в автобусе, по данным Следственного комитета, находились 20 несовершеннолетних и один сопровождающий.
Российские следователи по факту атаки дрона возбудили уголовное дело. Официальный представитель МИД России Мария Захарова задала вопрос о «стратегическом молчании» международных структур.
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