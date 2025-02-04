Захарова заявила о молчании международных структур после атаки дрона
Официальный представитель МИД России Мария Захарова после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на школьный автобус в Запорожской области задала вопрос о «стратегическом молчании» международных структур.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что пятеро детей и водитель школьного автобуса пострадали при атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ в Васильевском муниципальном округе.
«Международные организации и правозащитные структуры, в том числе специализирующиеся на защите детей, опять включат «стратегическое молчание»?» — написала Захарова в своем Telegram.
В апреле 2024 года представитель МИДа подвергла критике отсутствие реакции на гибель военного корреспондента «Известий» Семена Еремина со стороны некоторых международных гуманитарных организации, в частности ЮНЕСКО.
Захарова обратила внимание, что это учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры и в прямые обязанности его руководителя входит реагирование на факты нападений и убийств сотрудников СМИ. На днях отмечалось 70-летняя годовщина вступления России в ЮНЕСКО.
«Госпожа [Одри] Азуле (глава ЮНЕСКО. — РБК), наверное, постеснялась омрачить скорбной темой атмосферу юбилея», — написала Захарова в своем телеграм-канале. По ее словам, «уже прошел день, потом наступил следующий», а оценки со стороны ЮНЕСКО «как не было, так и нет».
Дипломат отметила аналогичное отсутствие реакции на смерть других «погибших от рук неонацистов и их агентуры журналистов, военкоров и представителей медиасферы».
Захарова также усомнилась в авторитетности ЮНЕСКО в вопросах этики и гуманитарных стандартов, поскольку Азуле «демонстрирует все признаки взращенного на почве политической ангажированности жестокосердия и отсутствия элементарной эмпатии».
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