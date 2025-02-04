Балицкий: при атаке дрона на школьный автобус пострадали пятеро детей и водитель

При атаке дрона на школьный автобус пострадали пятеро детей и водитель

Фото: BalitskyEV / Telegram

В Запорожской области беспилотник атаковал школьный автобус, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

В результате происшествия серьезно пострадал водитель автобуса — он находится в тяжелом состоянии. Также осколочные ранения получили пятеро детей, которые находились в автобусе.

Инцидент произошел в Васильевском муниципальном округе. Балицкий назвал атаку прицельной.

На месте происшествия оперативно работают экстренные службы. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Похожий инцидент в том же округе произошел 4 января 2025 года, когда беспилотник атаковал легковой автомобиль. В результате взрыва погиб 10-летний мальчик, который находился в автомобиле вместе с родителями. Оба родителя получили ранения и были госпитализированы.

Также 6 января 2025 года дроны атаковали город Энергодар. Под удар попала гражданская инфраструктура на проспекте Строителей, в результате инцидента никто не пострадал.