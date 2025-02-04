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Военная операция на Украине ,  
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При атаке дрона на школьный автобус пострадали пятеро детей и водитель

Балицкий: при атаке дрона на школьный автобус пострадали пятеро детей и водитель
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram

В Запорожской области беспилотник атаковал школьный автобус, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

В результате происшествия серьезно пострадал водитель автобуса — он находится в тяжелом состоянии. Также осколочные ранения получили пятеро детей, которые находились в автобусе.

Инцидент произошел в Васильевском муниципальном округе. Балицкий назвал атаку прицельной.

На месте происшествия оперативно работают экстренные службы. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

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Похожий инцидент в том же округе произошел 4 января 2025 года, когда беспилотник атаковал легковой автомобиль. В результате взрыва погиб 10-летний мальчик, который находился в автомобиле вместе с родителями. Оба родителя получили ранения и были госпитализированы.

Также 6 января 2025 года дроны атаковали город Энергодар. Под удар попала гражданская инфраструктура на проспекте Строителей, в результате инцидента никто не пострадал.

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Теги
Евгений Балицкий беспилотники школьный автобус
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