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Военная операция на Украине ,  
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СК возбудил дело об атаке ВСУ на школьный автобус в Запорожской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело об ударе украинской армии дроном по школьному автобусу в Запорожской области, сообщила пресс-служба ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по факту атаки Вооруженных сил Украины с использованием беспилотного летательного аппарата на школьный автобус в Запорожской области», — говорится в публикации.

Беспилотник атаковал школьный автобус ранее сегодня, 4 февраля. Глава региона Евгений Балицкий назвал атаку прицельной.

При атаке дрона на школьный автобус пострадали пятеро детей и водитель
Политика
Фото:BalitskyEV / Telegram

В результате удара серьезно пострадал водитель: он находится в тяжелом состоянии. Также осколочные ранения получили пятеро детей. Всего в автобусе, по данным СК, находились 20 несовершеннолетних и сопровождающий.

Инцидент произошел в Васильевском муниципальном округе. На месте происшествия оперативно работают экстренные службы. 

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Теги
Следственный комитет Запорожская область ВСУ школьный автобус уголовное дело
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