СК возбудил дело об атаке ВСУ на школьный автобус в Запорожской области
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело об ударе украинской армии дроном по школьному автобусу в Запорожской области, сообщила пресс-служба ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по факту атаки Вооруженных сил Украины с использованием беспилотного летательного аппарата на школьный автобус в Запорожской области», — говорится в публикации.
Беспилотник атаковал школьный автобус ранее сегодня, 4 февраля. Глава региона Евгений Балицкий назвал атаку прицельной.
В результате удара серьезно пострадал водитель: он находится в тяжелом состоянии. Также осколочные ранения получили пятеро детей. Всего в автобусе, по данным СК, находились 20 несовершеннолетних и сопровождающий.
Инцидент произошел в Васильевском муниципальном округе. На месте происшествия оперативно работают экстренные службы.
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