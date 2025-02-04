СК возбудил дело об атаке ВСУ на школьный автобус в Запорожской области

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело об ударе украинской армии дроном по школьному автобусу в Запорожской области, сообщила пресс-служба ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по факту атаки Вооруженных сил Украины с использованием беспилотного летательного аппарата на школьный автобус в Запорожской области», — говорится в публикации.

Беспилотник атаковал школьный автобус ранее сегодня, 4 февраля. Глава региона Евгений Балицкий назвал атаку прицельной.

В результате удара серьезно пострадал водитель: он находится в тяжелом состоянии. Также осколочные ранения получили пятеро детей. Всего в автобусе, по данным СК, находились 20 несовершеннолетних и сопровождающий.

Инцидент произошел в Васильевском муниципальном округе. На месте происшествия оперативно работают экстренные службы.