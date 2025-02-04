В Белоруссии комика Комиссаренко внесли в список причастных к терроризму
КГБ Белоруссии включил стендап-комика Вячеслава Комиссаренко в список лиц, причастных к террористической деятельности. Это следует из обновленного перечня ведомства.
Основанием для внесения в реестр послужил вступивший в силу приговор суда о признании комика виновным в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни — ст. 130 Уголовного кодекса Белоруссии.
В конце декабря 2024 года Минский городской суд заочно приговорил Комиссаренко к шести годам заключения по делу об оскорблении и клевете в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко — ч. 2 ст. 367 и ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса. Тогда же комика признали виновным и по ч. 1 ст. 130 УК.
В своих выступлениях Комиссаренко неоднократно шутил о Лукашенко и пародировал его. Также комик не раз затрагивал тему протестных митингов, которые прошли в Белоруссии после выборов президента в 2020 году.
В 2021 году Комиссаренко, как рассказывал он сам, запретили выступать в Белоруссии. В самом ведомстве эту информацию назвали «полной чушью». Комик переехал в Россию и получил гражданство, однако вскоре он покинул страну, объяснив это преследованиями со стороны КГБ Белоруссии.
В январе 2025 года Комиссаренко внесли в список белорусских граждан, причастных к экстремистской деятельности.
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