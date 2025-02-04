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Политика ,  
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В Белоруссии комика Комиссаренко внесли в список причастных к терроризму

Вячеслав Комиссаренко
Вячеслав Комиссаренко (Фото: slavakomissarenko / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

КГБ Белоруссии включил стендап-комика Вячеслава Комиссаренко в список лиц, причастных к террористической деятельности. Это следует из обновленного перечня ведомства.

Основанием для внесения в реестр послужил вступивший в силу приговор суда о признании комика виновным в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни — ст. 130 Уголовного кодекса Белоруссии.

В конце декабря 2024 года Минский городской суд заочно приговорил Комиссаренко к шести годам заключения по делу об оскорблении и клевете в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко — ч. 2 ст. 367 и ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса. Тогда же комика признали виновным и по ч. 1 ст. 130 УК.

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Политика
Вячеслав&nbsp;Комиссаренко

В своих выступлениях Комиссаренко неоднократно шутил о Лукашенко и пародировал его. Также комик не раз затрагивал тему протестных митингов, которые прошли в Белоруссии после выборов президента в 2020 году.

В 2021 году Комиссаренко, как рассказывал он сам, запретили выступать в Белоруссии. В самом ведомстве эту информацию назвали «полной чушью». Комик переехал в Россию и получил гражданство, однако вскоре он покинул страну, объяснив это преследованиями со стороны КГБ Белоруссии.

В январе 2025 года Комиссаренко внесли в список белорусских граждан, причастных к экстремистской деятельности.

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Белоруссия терроризм КГБ Белоруссии Слава Комиссаренко комик
Слава Комиссаренко фото

Слава Комиссаренко

стендап-комик, юморист
27 июля 1985 года
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Комика Комиссаренко внесли в список экстремистов в Белоруссии
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