Комика Комиссаренко внесли в список экстремистов в Белоруссии

Слава Комиссаренко (Фото: skomessarenko / Vk)

МВД Белоруссии внесло стендап-комика Вячеслава Комиссаренко в список экстремистов. Фамилия комика появилась в обновленном списке граждан Белоруссии, причастных к экстремистской деятельности.

Согласно документу, причиной стал вступивший в силу приговор по факту преступления по ч. 1 ст. 368, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса Белоруссии. Речь идет о публичном оскорблении, клевете в отношении президента, а также о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды.

В конце декабря 2024 года Минский городской суд заочно приговорил Комиссаренко к шести годам заключения по делу об оскорблении и о клевете в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. Уголовное дело возбудили в августе того же года.

В своих выступлениях Комиссаренко неоднократно шутил о Лукашенко и пародировал его. Также артист рассказывал, что его преследует КГБ Белоруссии. В самом ведомстве эту информацию назвали «полной чушью».

По словам комика, в 2021 году ему запретили выступать в Белоруссии. Он переехал в Россию, однако в 2022 году покинул страну, объяснив это преследованиями со стороны КГБ Белоруссии.