 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Комика Комиссаренко внесли в список экстремистов в Белоруссии

Слава Комиссаренко
Слава Комиссаренко (Фото: skomessarenko / Vk)

МВД Белоруссии внесло стендап-комика Вячеслава Комиссаренко в список экстремистов. Фамилия комика появилась в обновленном списке граждан Белоруссии, причастных к экстремистской деятельности.

Согласно документу, причиной стал вступивший в силу приговор по факту преступления по ч. 1 ст. 368, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса Белоруссии. Речь идет о публичном оскорблении, клевете в отношении президента, а также о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды.

Слава Комиссаренко заочно получил 6 лет колонии за оскорбление Лукашенко
Политика
Вячеслав&nbsp;Комиссаренко

В конце декабря 2024 года Минский городской суд заочно приговорил Комиссаренко к шести годам заключения по делу об оскорблении и о клевете в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. Уголовное дело возбудили в августе того же года.

В своих выступлениях Комиссаренко неоднократно шутил о Лукашенко и пародировал его. Также артист рассказывал, что его преследует КГБ Белоруссии. В самом ведомстве эту информацию назвали «полной чушью».

По словам комика, в 2021 году ему запретили выступать в Белоруссии. Он переехал в Россию, однако в 2022 году покинул страну, объяснив это преследованиями со стороны КГБ Белоруссии.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Астана заявила об отличии расшифровки переговоров рейса AZAL от оригинала

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Слава Комиссаренко Белоруссия экстремисты МВД
Слава Комиссаренко фото

Слава Комиссаренко

стендап-комик, юморист
27 июля 1985 года
Материалы по теме
Комик Комиссаренко отреагировал мемом на приговор суда
Политика
Слава Комиссаренко заочно получил 6 лет колонии за оскорбление Лукашенко
Политика
В Минске начался суд над комиком Комиссаренко из-за слов про Лукашенко
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 103,19 (-0,47) Инвестиции, 18:56 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 98,26 (-0,83) Инвестиции, 18:56
Внук Кеннеди раскритиковал Трампа за приказ рассекретить документыПолитика, 19:20
«Автомобилист» выиграл восьмой подряд матч в КХЛСпорт, 19:19
Путин раскрыл, что вредит как экономике России, так и экономике СШАЭкономика, 19:14
В Британии спрогнозировали замедление роста рынка безалкогольных напитковВино, 19:06
В Горловке из-за обстрела ВСУ погибла мирная жительницаПолитика, 19:03
Глава Минприроды назвал срок очистки от мазута пляжей Краснодарского краяОбщество, 18:56
Путин предложил Трампу встретиться и спокойно поговоритьПолитика, 18:46
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Минобороны показало видео подрыва пункта ВСУ авиабомбой ФАБ-1500Политика, 18:33
Саудовская Аравия попросила Ханса Циммера переработать гимн страныПолитика, 18:31
В США запретили публикацию в соцсетях информации о военных операцияхПолитика, 18:25
Комика Комиссаренко внесли в список экстремистов в БелоруссииОбщество, 18:25
Тарьей Бё вслед за младшим братом объявил о завершении карьерыСпорт, 18:22
Суд во Франции постановил, что секс не входит в супружеские обязанностиОбщество, 18:13
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 18:09