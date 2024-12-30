Слава Комиссаренко заочно получил 6 лет колонии за оскорбление Лукашенко

Вячеслав Комиссаренко (Фото: из личного архива Вячеслава Комиссаренко)

Минский городской суд заочно приговорил стендап-комика Вячеслава Комиссаренко к шести годам заключения по делу об оскорблении и клевете в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает агентство БелТА.

Комиссаренко признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса:

разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни (ч.1 ст. 130);

клевета в отношении президента Белоруссии (ч.2 ст. 367);

оскорбление президента Белоруссии (ч. 1 ст.368).

В своих выступлениях Комиссаренко неоднократно шутил о Лукашенко и пародировал его. В частности, он называл президента «Чык-Чырыком».Также артист рассказывал, что его преследует КГБ Белоруссии. В самом ведомстве назвали эту информацию «полной чушью».

В 2021 году ему запретили выступать в Белоруссии, рассказывал Комиссаренко. Комик переехал в Россию и получил гражданство, однако вскоре уехал за границу, объяснив это преследованиями со стороны КГБ Белоруссии.

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