Стендаперу запретили гастроли в Белоруссии после шуток про Лукашенко

Стендап-комику из Белоруссии Славе Комиссаренко запретили выступать в родной стране. Об этом он заявил со сцены, выступая в Екатеринбурге. Запись выступления выложена на YouTube-канале комика.

«Вот что произошло: теперь все мои концерты в Белоруссии запрещены, отменили мое гастрольное удостоверение. И, кажется, я знаю, кто поставил один «дызлайк», — сказал Комиссаренко. Выступления в Минске были запланированы на 10 и 11 апреля.

Стендапер назвал ироничным тот факт, что во время пандемии коронавируса ему концерт отменил «главный ковид-диссидент». Комик считает, что аннулирование гастрольных удостоверений связано с его шутками про Лукашенко на юмористической программе «Что было дальше». Во время съемок Комиссаренко назвал президента Белоруссии «Чык-Чырыком» и сказал, что у него «фляга свистит».

Как пишет Tut.by, организаторам концертов Комиссаренко пришло письмо из управления культуры Мингорисполкома. В нем говорилось, что концерты отменили после «изучения материалов выступлений комика, размещенных в глобальной сети Интернет».