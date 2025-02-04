Роспотребнадзор оценит риски для здоровья после аварии в Черном море

Уборка мазута аквалангистами со дна Черного моря в Анапе, январь 2025 года (Фото: Игорь Онучин / ТАСС)

Специалисты Роспотребнадзора проведут научно-исследовательскую работу, в ходе которой им предстоит оценить риски для здоровья человека после разлива нефтепродуктов в Черном море. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В состав научного консорциума, который представляет собой объединение представителей, войдут нескольких ведущих научных организаций, исследовательских институтов нефтехимического синтеза, физической химии и электрохимии РАН, а также университетов. Консорциум возглавит Федеральный научный центр гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана Роспотребнадзора.

Специалистам предстоит определить химический состав загрязнений в песчаном грунте, воде и воздухе пляжной зоны в районе разлива, изучить и спрогнозировать трансформацию компонентов мазута в морской воде и прибрежном песке, оценить безопасность морской воды и почвы в рекреационных зонах, а также определить перечень веществ, выделяющихся в атмосферный воздух из находящегося в слое песчаного грунта мазута при изменении климатических условий.

Также одной из целей исследования является обоснование перечней маркерных показателей для контроля санитарного состояния зон массового отдыха на пляжах Черноморского побережья.

В Роспотребнадзоре отметили, что эксперты продолжают осуществлять ежедневный лабораторный контроль в зоне ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае и в Крыму. К настоящему времени превышений норм в показателях не зафиксированы, за исключением нефтепродуктов в морской воде и прибрежном песке.

Специалисты также ведут контроль за безопасностью рыбной продукции, выловленной в Черном море. Всего проведено свыше 1 тыс. исследований, при этом несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено, добавили в ведомстве.

Накануне специалисты начали демонтировать палубную инфраструктуру танкера «Волгонефть-239», севшего на мель возле мыса Панагия в Темрюкском районе Краснодарского края.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе во время шторма 15 декабря 2024 года. В результате произошел разлив нефтепродуктов, а на побережье в Анапе и Темрюкском районе зафиксировали выбросы мазута. По оценке Минприроды, объем утечки нефтепродуктов из кораблей составил примерно в 4 тыс. т.