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Военная операция на Украине ,  
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Кандидат в канцлеры ФРГ назвала сделку Трампа с Украиной катастрофой

В бундестаге назвали катастрофой план Трампа о помощи Киеву в обмен на металлы
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Manu Brabo / Getty Images
Фото: Manu Brabo / Getty Images

План президента США Дональда Трампа, по которому Киев сможет получать военную помощь от Вашингтона в обмен на редкоземельные металлы, является катастрофой для Европы, заявила кандидат в канцлеры Германии от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт.

«Трамп продолжит опосредованную войну, если Украина взамен будет поставлять редкоземельные металлы и другое сырье. Отличная «сделка» для США, но катастрофа для людей по всей Европе», — написала она в соцсети Х.

Накануне, 3 февраля, Трамп рассказал о планах заключить сделку с Киевом, в рамках которой тот будет получать помощь от Вашингтона в обмен на редкоземельные металлы «и другие товары». Президент отметил, что у Украины есть «замечательные» металлы и Соединенные Штаты вкладывают в это «сотни миллиардов долларов».

Трамп предложил Украине менять редкоземельные металлы на помощь США
Политика
Фото:D.Alimkin / Shutterstock

Редкоземельные элементы (РЗЭ) — группа из 17 металлов, включающая 15 лантаноидов, а также скандий и иттрий. Как отмечает Reuters, пока непонятно, имел ли в виду Трамп именно эти 17 металлов или все типы критически важных минералов, которые может поставлять Украина.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал предложенную Трампом сделку «очень эгоистичной», отметив, что Украина должна иметь возможность обеспечить свое восстановление после конфликта с помощью собственных ресурсов. В Кремле заявили, что это «предложение покупать помощь».

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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