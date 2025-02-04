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Общество ,  
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Вильфанд спрогнозировал рекордно высокое атмосферное давление в Москве

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Атмосферное давление в Москве к субботе, 8 февраля, впервые в истории метеонаблюдений поднимется до 775–777 мм ртутного столба. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает «РИА Новости».

По словам синоптика, причиной этому послужит антициклон, который сейчас распространился над азиатской частью России и в ближайшие дни, продвинувшись на запад, установится над европейской территорией страны.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

«Уже сегодня [4 февраля] давление выше нормы на 8–10 мм ртутного столба, и дальше каждый день давление будет повышаться примерно на 5 мм ртутного столба. Максимум прогнозируется в субботу — 775–777 мм ртутного столба», — сказал Вильфанд.

Метеоролог отметил, что такое явление бывает редко. По его словам, это будет рекорд не только для февраля, но и всей истории метеонаблюдений с 1879 года.

Ранее в Москве уже зафиксировали один рекорд — новый абсолютный максимум температуры для 30 января. По данным метеостанции ВДНХ, воздух в столице в этот день прогрелся до 8,1 градуса тепла. Как рассказал Вильфанд, температура, превышающая 8 градусов тепла в январе, регистрируется лишь второй раз за всю историю метеонаблюдений, ведущихся с 1879 года.

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Теги
Персоны
атмосферное давление Роман Вильфанд рекорд Москва
Роман Вильфанд фото

Роман Вильфанд

ученый, метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
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