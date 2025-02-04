Диагнозом Шрёдера при госпитализации назвали эмоциональное выгорание

Герхард Шрёдер (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер был госпитализирован в одну из немецких клиник из-за эмоционального выгорания. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на заявление лечащего врача и адвоката политика.

По словам адвоката Петера Хубера, у 80-летнего политика диагностировали «тяжелый синдромом выгорания с типичными признаками глубокого истощения и острого недостатка энергии». Также у экс-канцлера наблюдаются «трудности с концентрацией внимания, нарушения памяти и сна и снижение эмоциональной устойчивости».

Ранее о госпитализации Шрёдера сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя политика. По его словам, экс-канцлер испытал сильный стресс на фоне участия в июне 2024 года в качестве свидетеля по делу немецкого фонда «Защита климата и окружающей среды MV», связанного с Nord Stream 2 AG. Экс-канцлера вызвали на допрос к следователям федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания. Указанный фонд был открыт в начале 2021 года для содействия строительству газопровода «Северный поток» (Nord Stream 2 AG). В 2022 году этот фонд отказался от поддержки газопровода.

Герхард Шрёдер занимал пост канцлера Германии с 1998 по 2005 год. После отставки возглавил совет директоров оператора проекта «Северный поток». С сентября 2017 по май 2022 года возглавлял совет директоров «Роснефти».

В 2023 году политика также не пригласили на 150-летие партии СДПГ из-за связей с Россией. Кроме того, политика лишили части привилегий — в частности, закрыли его офис. При этом пенсию и охрану за ним сохранили.

В мае 2023 года политик вместе с супругой Со Ён Шредер-Ким посетил российское посольство в Берлине, где состоялся прием по случаю Дня Победы.