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Политика ,  
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Герхард Шрёдер попал в больницу

У политика нашли «синдром выгорания», а также стресс и проблемы с концентрацией внимания и проблемы со сном, заявили врачи. Его состояние ухудшилось после начала следствия по делу связанного с Nord Stream 2 AG фонда
Герхард Шредер
Герхард Шредер (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер лег на лечение в клинику. Об этом представитель политика сообщил агентству DPA.

У Шрёдера «типичный синдром выгорания с признаками глубокого истощения», говорится в заявлении представителя (цитата по Bild). Он добавил, что Шрёдер не может справиться с физическим и психологическим стрессом, после того как он стал свидетелем по делу немецкого фонда «Защита климата и окружающей среды MV», связанного с Nord Stream 2 AG.

Также у бывшего канцлера трудности с концентрацией внимания и проблемы со сном, говорится в заключении врача, которое опубликовало DPA. Доктор указал на «снижение эмоциональной устойчивости» у Шрёдера (цитата по Focus).

В апреле этого года Шрёдеру исполнится 81 год.

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Агентство указало, что соратники политика «давно беспокоились» о его состоянии.

В июне 2024 года Шрёдер стал свидетелем по делу немецкого фонда «Защита климата и окружающей среды MV». Следователи в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания вызывали экс-канцлера на допрос. Этот фонд открыли в начале 2021 года для содействия строительству газопровода «Северный поток». Nord Stream 2 AG финансировала фонд. В 2022 году этот фонд отказался от поддержки газопровода.

Шрёдер был канцлером ФРГ в 1998–2005 годах. После ухода с поста главы правительства он возглавил совет директоров «Роснефти» и комитет акционеров Nord Stream AG — оператора газопровода «Северный поток». После начала российской спецоперации Шрёдер вышел из совета директоров «Роснефти» и отклонил предложение войти в состав совета директоров «Газпрома».

В ФРГ после начала военной операции Шрёдера лишили части привилегий, в частности — закрыли его офис. В 2023 году его также не позвали на юбилей его партии СДПГ. При этом политик остался членом партии, ему сохранили пенсию и охрану.

Сам политик говорил, что считает, что его дружба с президентом России Владимиром Путиным может поспособствовать завершению конфликта на Украине. В марте 2022 года Шрёдер разрабатывал мирный план по Украине, но стороны не приняли его идеи. Он также предлагал пять базовых пунктов урегулирования, но указывал, что США «не разрешили» Украине продолжать переговоры.

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