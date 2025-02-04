Власти Петербурга решили создать эвакуационную комиссию
Власти Санкт-Петербурга создадут эвакуационную комиссию, проект постановления находится на антикоррупционной экспертизе. Документ опубликован на сайте администрации города.
В пояснительной записке говорится, что комиссия будет работать «в мирное и военное время». В ее задачи будет входить планирование, подготовка, организация и полное обеспечение эвакуации, а также координация органов, сил и средств, непосредственно в ней участвующих.
Руководить комиссией будет вице-губернатор Евгений Разумишкин.
В середине января в Санкт-Петербурге из-за сообщений о минировании за сутки эвакуировали 755 человек из двух зданий. Решение об эвакуации выносила администрация. Как писал портал 78.ru, на телефоны и электронную почту ряда учреждений поступили сообщения из США. Спустя неделю из-за «анонимного сообщения с угрозой режиму безопасности» эвакуировали посетителей Эрмитажа.
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