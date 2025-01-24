Эрмитаж объяснил эвакуацию
Посетителей Эрмитажа эвакуировали из-за «анонимного сообщения с угрозой режиму безопасности», сообщили РБК в пресс-службе музея.
«Посетители музея были эвакуированы с территории Главного музейного комплекса», — указали там.
Сейчас главный музейный комплекс музея Эрмитаж работает в штатном режиме после поступления сообщения об угрозе безопасности, уточнили в пресс-службе.
Эвакуированные посетители музея смогут вновь прийти в комплекс в любой другой день по билетам на 24 января.
В конце декабря 2024 года в петербургском аэропорту Пулково задержали несколько рейсов из-за ложного сообщения о минировании. Тогда вовремя не вылетели восемь рейсов, еще один был отменен.
В январе в Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуировали 755 человек из двух зданий. По информации 78.ru, сообщения о минировании поступили из США.
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