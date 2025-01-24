 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Эрмитаж объяснил эвакуацию

Эрмитаж дал объяснение эвакуации посетителей
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Посетителей Эрмитажа эвакуировали из-за «анонимного сообщения с угрозой режиму безопасности», сообщили РБК в пресс-службе музея.

«Посетители музея были эвакуированы с территории Главного музейного комплекса», — указали там.

В Эрмитаже объявили эвакуацию
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

Сейчас главный музейный комплекс музея Эрмитаж работает в штатном режиме после поступления сообщения об угрозе безопасности, уточнили в пресс-службе.

Эвакуированные посетители музея смогут вновь прийти в комплекс в любой другой день по билетам на 24 января.

В конце декабря 2024 года в петербургском аэропорту Пулково задержали несколько рейсов из-за ложного сообщения о минировании. Тогда вовремя не вылетели восемь рейсов, еще один был отменен.

В январе в Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуировали 755 человек из двух зданий. По информации 78.ru, сообщения о минировании поступили из США.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Астана заявила об отличии расшифровки переговоров рейса AZAL от оригинала

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Эрмитаж эвакуация музей
Материалы по теме
В Эрмитаже объявили эвакуацию
Общество
Мэрия Смоленска сообщила о распространении фейков об эвакуации
Политика
В Петербурге после «звонков из США» эвакуировали более 700 человек
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 103,66 (+0,42) Инвестиции, 23 янв, 18:02 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 99,1 (+0,82) Инвестиции, 23 янв, 18:02
Трамп анонсировал появление у США «сверхгиперзвуковых ракет»Политика, 16:27
Путин посетил музей истории МГУ накануне 270-летия вузаОбщество, 16:27
В Кремле назвали «хорошим шагом вперед» решение FIDE по поводу россиянСпорт, 16:26
Клаудиньо попрощался с болельщиками «Зенита»Спорт, 16:25
Ипотечный платеж за новостройку в 2024 году вырос втроеНедвижимость, 16:23
Аграрии назвали министру срок, когда в России начнут расти бананыОбщество, 16:22
Euroclear предостерегла, что России есть чем ответить на изъятие активовПолитика, 16:22
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
Во что вкладывают средства управляющие компании ПИФовРБК и Финам, 16:20
В сборной России отреагировали на смену гражданства шахматистки БаделькоСпорт, 16:13
Москве вернули тела 49 погибших российских военныхПолитика, 16:12
Недостроенный особняк по соседству с домом Трампа продали за $45 млнНедвижимость, 16:08
Ожидания бизнеса по инфляции на 2025 год вдвое превысили прогноз ЦБФинансы, 16:06
В Чите собака пробралась в школьную столовую и укусила учителяОбщество, 16:04
Эрмитаж объяснил эвакуациюОбщество, 15:59