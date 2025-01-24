В Эрмитаже объявили эвакуацию

В музей поступило анонимное сообщение «с угрозой режиму безопасности», силовики проводят проверку

Фото: Никита Попов / РБК

В музее Эрмитаж объявили эвакуацию. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу музея.

В Эрмитаж поступило анонимное сообщение «с угрозой режиму безопасности». Сейчас территорию музея проверяют сотрудники службы безопасности Эрмитажа и сотрудники Росгвардии. Они обходят как залы с экспозициями, так и служебные помещения.

В пресс-службе уточнили, что посетители музея, у которых есть на руках билеты в музей на сегодняшнюю дату, могут прийти на выставки в любой другой день.

РБК направил запрос в пресс-службу Эрмитажа.

78.ru и «МК в Питере» со ссылкой на источники сообщали, что за сутки 16 января в Петербурге из-за поступавших из США сообщений о минировании эвакуировали 755 человек из двух зданий.