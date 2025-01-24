В Эрмитаже объявили эвакуацию
В музее Эрмитаж объявили эвакуацию. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу музея.
В Эрмитаж поступило анонимное сообщение «с угрозой режиму безопасности». Сейчас территорию музея проверяют сотрудники службы безопасности Эрмитажа и сотрудники Росгвардии. Они обходят как залы с экспозициями, так и служебные помещения.
В пресс-службе уточнили, что посетители музея, у которых есть на руках билеты в музей на сегодняшнюю дату, могут прийти на выставки в любой другой день.
РБК направил запрос в пресс-службу Эрмитажа.
78.ru и «МК в Питере» со ссылкой на источники сообщали, что за сутки 16 января в Петербурге из-за поступавших из США сообщений о минировании эвакуировали 755 человек из двух зданий.
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