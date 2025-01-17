В Петербурге после «звонков из США» эвакуировали более 700 человек
За сутки 16 февраля в Санкт-Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуировали 755 человек из двух зданий, сообщают портал 78.ru и издание «МК в Питере» со ссылкой на источники. Решение об эвакуации выносила администрация.
По информации издания, сообщения поступили из США. На телефоны и электронную почту ряда учреждений поступила информация о минировании 21 объекта, из которых 16 — образовательные учреждения, один — торговый объект.
По итогам проверки, длившейся более 20 часов, полицейские не обнаружили предметы, которые бы представляли опасность. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
Как сообщает «МК в Питере» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, проверку завершили в 21:00 мск 16 января.
Официальные источники в открытом доступе эту информацию не подтверждали, но и не опровергали.
В конце декабря 2024 года в петербургском аэропорту Пулково задержали ряд рейсов из-за ложного сообщения о минировании. По данным «Фонтанки», пассажирам сообщали о «внештатной» ситуации, некоторых не выпускали из самолета.
На следующий день на 11 рейсах провели повторный досмотр пассажиров и воздушных судов, писали «РИА Новости» и «Фонтанка».
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