Трамп пригласил Моди встретиться в Вашингтоне

Bloomberg: премьер Индии Моди приглашен на встречу с Трампом в Вашингтоне

Нарендра Моди (Фото: Buda Mendes / Getty Images)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди приглашен на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, сообщил Bloomberg представитель Белого дома.

По словам собеседника агентства, встреча пройдет на следующей неделе.

В конце января Моди созвонился с Трампом и поздравил его с инаугурацией. Затем американский президент объявил о предстоящем визите премьера Индии в Белый дом. В индийском МИДе отмечали, что Моди нанесет этот визит «для дальнейшего углубления» партнерства между странами.

Bloobmerg пишет, что отношения Индии и США под конец президентства Джо Байдена стали «напряженными», поэтому за последние недели Моди предпринял шаги для предотвращения любых столкновений с Вашингтоном по торговым вопросам, «быстро пойдя на ряд уступок Белому дому». В частности, индийские власти приняли «тысячи» нелегальных мигрантов из США, сократили пошлины на импорт и сохранили доллар в качестве торговой валюты, уточняет агентство.

Моди станет одним из первых иностранных лидеров, встретившихся с Трампом после возращения в Белый дом. Двумя днями ранее в Вашингтон отправился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Его встреча с американским президентом запланирована на 4 февраля.