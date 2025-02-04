Трамп пригласил Моди встретиться в Вашингтоне
Премьер-министр Индии Нарендра Моди приглашен на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, сообщил Bloomberg представитель Белого дома.
По словам собеседника агентства, встреча пройдет на следующей неделе.
В конце января Моди созвонился с Трампом и поздравил его с инаугурацией. Затем американский президент объявил о предстоящем визите премьера Индии в Белый дом. В индийском МИДе отмечали, что Моди нанесет этот визит «для дальнейшего углубления» партнерства между странами.
Bloobmerg пишет, что отношения Индии и США под конец президентства Джо Байдена стали «напряженными», поэтому за последние недели Моди предпринял шаги для предотвращения любых столкновений с Вашингтоном по торговым вопросам, «быстро пойдя на ряд уступок Белому дому». В частности, индийские власти приняли «тысячи» нелегальных мигрантов из США, сократили пошлины на импорт и сохранили доллар в качестве торговой валюты, уточняет агентство.
Моди станет одним из первых иностранных лидеров, встретившихся с Трампом после возращения в Белый дом. Двумя днями ранее в Вашингтон отправился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Его встреча с американским президентом запланирована на 4 февраля.
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