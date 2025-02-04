 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Трамп пригласил Моди встретиться в Вашингтоне

Bloomberg: премьер Индии Моди приглашен на встречу с Трампом в Вашингтоне
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Нарендра Моди
Нарендра Моди (Фото: Buda Mendes / Getty Images)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди приглашен на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, сообщил Bloomberg представитель Белого дома.

По словам собеседника агентства, встреча пройдет на следующей неделе.

В конце января Моди созвонился с Трампом и поздравил его с инаугурацией. Затем американский президент объявил о предстоящем визите премьера Индии в Белый дом. В индийском МИДе отмечали, что Моди нанесет этот визит «для дальнейшего углубления» партнерства между странами.

Bloobmerg пишет, что отношения Индии и США под конец президентства Джо Байдена стали «напряженными», поэтому за последние недели Моди предпринял шаги для предотвращения любых столкновений с Вашингтоном по торговым вопросам, «быстро пойдя на ряд уступок Белому дому». В частности, индийские власти приняли «тысячи» нелегальных мигрантов из США, сократили пошлины на импорт и сохранили доллар в качестве торговой валюты, уточняет агентство.

Посол допустил встречу Путина и Трампа по Украине в Индии
Политика
Винай Кумар

Моди станет одним из первых иностранных лидеров, встретившихся с Трампом после возращения в Белый дом. Двумя днями ранее в Вашингтон отправился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Его встреча с американским президентом запланирована на 4 февраля.

Читайте РБК в Telegram.

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

Как сейчас выглядит место взрыва в ЖК «Алые паруса»

Создатель батальона «Арбат» скончался в реанимации после взрыва в ЖК «Алые паруса»

Президент Польши предрек бум преступности по завершении боев на Украине

Кадры с места взрыва в холле московского ЖК «Алые паруса». Видео

РБК запускает винный салон. Расписание

Россияне установили новый рекорд по потреблению минтая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Сколько криптотрейдеры потеряли за сутки из-за падения рынка

Трамп пригрозил ЕС пошлинами на автомобили

Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории
Теги
Персоны
Нарендра Моди Индия Дональд Трамп встреча США
Нарендра Моди фото

Нарендра Моди

политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Экс-секретарь СНБ Индии заявил об отсутствии у Дели плана по Украине
Политика
Трамп предложил Моди увеличить закупки у США товаров в сфере безопасности
Политика
Посол допустил встречу Путина и Трампа по Украине в Индии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 102,49 (+0,36) Инвестиции, 03 фев, 18:59 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 99,94 (+2,13) Инвестиции, 03 фев, 18:59
Микросервисы или монолит: как выбрать архитектуру IT-системыPro, 11:25
Австрий энергогигант заявил о победе в споре с «Газпромом»Бизнес, 11:23
Как открыть бизнес на Курилах с широкой господдержкойОтрасли, 11:16
Одноклубник Капризова получил самую длительную дисквалификацию в сезонеСпорт, 11:16
Рост вопреки тренду: что нужно знать о бондах GloraX и самой компанииQuote, 11:15
Китай подал иск в ВТО против введенных Трампом пошлинПолитика, 11:11
Глава МАГАТЭ прибыл на Украину для инспекции критически важной подстанцииПолитика, 11:07
Как пить красиво и осознанно
Интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В Киеве назвали США условие сотрудничества по редкоземельным металламПолитика, 11:05
Облачная экономика: тренды, вызовы и успехи 2024 годаРБК Компании, 11:04
Будущее российского импортозамещения: реалии и перспективы сегодняРБК Компании, 11:00
Апелляция признала законным банкротство БлиновскойОбщество, 11:00
Эйнштейн спал 12 часов, Маргарет Тэтчер — четыре. А сколько нужно вамPro, 10:55
Полиция накрыла подпольное казино на востоке МосквыОбщество, 10:51
Розенстрайка отчислили из UFC после «ужасного» боя с россияниномСпорт, 10:49