Трамп предложил Моди увеличить закупки у США товаров в сфере безопасности

Нарендра Моди и Дональд Трамп (Фото: White House / Global Look Press)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник, 27 января, провел первый разговор с президентом США Дональдом Трампом после инаугурации, поздравив его с началом второго президентского срока. Об этом сообщил индийский новостной канал NDTV.

В ходе общения Моди подчеркнул необходимость укрепления двустороннего партнерства между государствами, заявив о приверженности Индии «взаимовыгодным и доверительным отношениям» с США. В свою очередь, Трамп призвал Индию увеличить закупки оборудования для обеспечения безопасности американского производства, говорится в сообщении на сайте Белого дома.

«Я был рад поговорить с моим уважаемым другом, президентом Трампом, и поздравить его с историческим вторым сроком. Мы по-прежнему настроены на укрепление взаимовыгодного и доверительного партнерства», — написал премьер-министр в соцсети X.

Сразу после вступления в должность президент США подписал несколько указов, направленных на реформирование иммиграционной политики, в том числе по программе H-1B, которая позволяет американским компаниям привлекать квалифицированных иностранных специалистов.

Индия продолжает оставаться одним из крупнейших источников легальной миграции в США, но также отмечается рост нелегальной миграции через канадскую и мексиканскую границы. Индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар отметил, что страна готова принимать своих граждан, находящихся в США нелегально.

«Мы поддерживаем возможность возвращения граждан Индии, которые находятся в США нелегально. Мы всегда готовы работать с правительством США, чтобы решить этот вопрос», — заявил Джайшанкар после встречи с госсекретарем США Марко Рубио.

Кроме того, министр подчеркнул, что Индия заинтересована в увеличении возможностей для своих граждан, а также в решении вопросов, связанных с торговлей и незаконной миграцией.

Индийский посол в России Винай Кумар ранее сообщил, что Индия готова оказать помощь в мирном урегулировании конфликта между Россией и Украиной через диалог и дипломатию. На вопрос о возможности организации встречи президентов Путина и Трампа в Индии посол ответил, что страна готова поддержать любые усилия для разрешения конфликта.