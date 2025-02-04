Полянский назвал сроки заседания Совбеза ООН по Украине
Россия намерена инициировать заседание Совета Безопасности ООН, посвященное украинскому кризису, которое должно состояться в середине февраля.
Об этом «РИА Новости» сообщил Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя России при ООН.
«Россия планирует в середине февраля созвать встречу по украинскому кризису», — отметил Полянский.
Ранее постпред Китая при ООН Фу Цун отметил, что несколько стран уже запросили заседание Совета Безопасности по конфликту на Украине на 24 февраля, и Китай, как председатель Совета в этом месяце, обеспечит его проведение. 24 февраля исполнится три года с момента начала российской военной операции.
Украинское издание Radio NV со ссылкой на источники писало, что в середине февраля Киев посетит спецпосланник президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта Украины и России Кит Келлог. По данным The Wall Street Journal, американский президент дал ему 100 дней, чтобы добиться завершения конфликта.
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