Полянский назвал сроки заседания Совбеза ООН по Украине

Дмитрий Полянский (Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости)

Россия намерена инициировать заседание Совета Безопасности ООН, посвященное украинскому кризису, которое должно состояться в середине февраля.

Об этом «РИА Новости» сообщил Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя России при ООН.

«Россия планирует в середине февраля созвать встречу по украинскому кризису», — отметил Полянский.

Ранее постпред Китая при ООН Фу Цун отметил, что несколько стран уже запросили заседание Совета Безопасности по конфликту на Украине на 24 февраля, и Китай, как председатель Совета в этом месяце, обеспечит его проведение. 24 февраля исполнится три года с момента начала российской военной операции.

Украинское издание Radio NV со ссылкой на источники писало, что в середине февраля Киев посетит спецпосланник президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта Украины и России Кит Келлог. По данным The Wall Street Journal, американский президент дал ему 100 дней, чтобы добиться завершения конфликта.