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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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В МИД Китая напомнили об отсутствии победителей в торговых войнах

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Возвращение Трампа в Белый дом

В торговой и тарифной войне нет победителей, заявили в МИД Китая в ответ на введение США пошлин на товары из КНР, Мексики и Канады, передает «Синьхуа».

«Китай крайне недоволен и решительно выступает против этого (введения пошлин — РБК). Китай примет необходимые контрмеры, чтобы надежно защитить свои законные права и интересы», — говорится в сообщении ведомства.

МИД не уточнил, на какие ответные шаги пойдет КНР.

В министерстве отметили, что внедрение США односторонних тарифов нарушает правила Всемирной торговой организации. Решение Вашингтона не только не решает проблем страны, но и «не идет на пользу обеим сторонам и всему миру», подчеркнули в ведомстве.

МИД добавил, что КНР является страной с одной из самых строгих политик по борьбе с наркотиками, а распространение фентанила — проблема США. Ведомство призвало Вашингтон исправить «неправильные действия».

В ответ на пошлины Трампа Канада введет свои, а Китай подаст иск в ВТО
Политика
Дональд Трамп и Джастин Трюдо (слева направо) в 2017 году&nbsp;

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении тарифов на товары из Канады, Китая и Мексики. На импорт из Мексики и Канады пошлины составят 25%, а на товары из Китая — 10%. Новые правила на ввоз продукции вступят в силу 4 февраля

Трамп намеревался вести пошлины против трех стран в ноябре. Он объяснил свое решение борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой конкретно из КНР синтетического наркотика фентанила.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года


 

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