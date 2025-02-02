В МИД Китая напомнили об отсутствии победителей в торговых войнах
В торговой и тарифной войне нет победителей, заявили в МИД Китая в ответ на введение США пошлин на товары из КНР, Мексики и Канады, передает «Синьхуа».
«Китай крайне недоволен и решительно выступает против этого (введения пошлин — РБК). Китай примет необходимые контрмеры, чтобы надежно защитить свои законные права и интересы», — говорится в сообщении ведомства.
МИД не уточнил, на какие ответные шаги пойдет КНР.
В министерстве отметили, что внедрение США односторонних тарифов нарушает правила Всемирной торговой организации. Решение Вашингтона не только не решает проблем страны, но и «не идет на пользу обеим сторонам и всему миру», подчеркнули в ведомстве.
МИД добавил, что КНР является страной с одной из самых строгих политик по борьбе с наркотиками, а распространение фентанила — проблема США. Ведомство призвало Вашингтон исправить «неправильные действия».
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении тарифов на товары из Канады, Китая и Мексики. На импорт из Мексики и Канады пошлины составят 25%, а на товары из Китая — 10%. Новые правила на ввоз продукции вступят в силу 4 февраля
Трамп намеревался вести пошлины против трех стран в ноябре. Он объяснил свое решение борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой конкретно из КНР синтетического наркотика фентанила.
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