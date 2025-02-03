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Политика ,  
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ВОЗ ограничила командировки сотрудников после выхода США из организации

Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостанавливает набор персонала, а также решила ограничить поездки своих сотрудников после решения президента США Дональда Трампа выйти из состава организации. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

«Заявление США обострило ситуацию, и мы объявили о принятии комплекса мер, которые вступают в силу немедленно, чтобы максимально защитить нашу работу и персонал: мы проводим стратегическое согласование ресурсов, приостанавливаем набор персонала, за исключением наиболее важных областей, и значительно сокращаем командировочные расходы», — сказал Гебрейесус в ходе 156-й сессии исполнительного комитета организации. Его выступление опубликовано на сайте организации.

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Фото:Mario Tama / Getty Images

Дональд Трамп в день своей инаугурации, 21 января 2025 года, объявил о выходе США из ВОЗ. Глава государства объяснил, что выход из организации обусловлен действиями ВОЗ во время пандемии COVID-19, ее «неспособностью продемонстрировать независимость от неуместного политического влияния государств — членов ВОЗ», а также платежами, которые, по его словам, выше, чем у других стран.

В 2020 году Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ, которую он назвал «подконтрольной Китаю». Тогда американский президент отмечал, что организация мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в его стране и уделила слишком много времени ситуации в Китае. Также Трамп обвинил ВОЗ в предоставлении неверных рекомендаций, что, по его мнению, привело к возникновению эпидемии в стране.

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ВОЗ США Тедрос Аданом Гебрейесус
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