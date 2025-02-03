Адвокат Жорин рассказал о последствиях взрыва в ЖК «Алые паруса»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Адвокат Сергей Жорин, проживающий в жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы, где утром 3 февраля произошел взрыв, рассказал РБК о наблюдениях соседей и о перекрытом ЖК. По словам Жорина, в момент взрыва он уже ехал на работу.

«Взрыв произошел, насколько можно судить по видеокадрам, которые в СМИ, как заходишь в жилой комплекс. Там сразу консьерж, и слева от консьержа есть такие диванчики, на которых ожидают гости, когда жильцы спустятся. Часто там охранники [сидят], потому что у нас достаточно жильцов, у которых есть личная охрана, и вот это как раз то место, где они ожидают. Что с квартирой, я пока не знаю, потому что жильцов не впускают, не выпускают», — рассказал адвокат.

Он отметил, что обсуждал взрыв в своем доме с соседями. Во внутренних чатах собственников квартир ЖК «Алые паруса» попросили их оставаться на своих местах и не открывать дверь посторонним, только сотрудникам полиции. По словам Жорина, после взрыва территорию дома оцепили. Сейчас там ведутся следственно-оперативные действия.

«Обстановка внутри, конечно же, напряженная, жильцы в шоке от того, что произошло. Делятся своими наблюдениями, что какая-то подозрительная женщина ходила утром. Соседка заметила, подумала, что могут коляску украсть», — добавил адвокат.

Он напомнил, что ЖК находится под охраной, «охрана достаточно неплохая здесь, вопросов к охране нет», и многие оставляют велосипеды, коляски на своих личных площадках.

«Другая соседка написала, что какой-то бородатый мужчина сразу после взрыва стучался в ее квартиру, пытался зайти, но, естественно, никто никому двери не открывал. Что сейчас в моей квартире, я не знаю, поскольку сейчас доступа нет. В чатах пишут, что девушка и мужчина страдали от взрыва», — добавил он.

Взрыв самодельного взрывного устройства произошел утром 3 февраля 2025 года. Устройство сработало в холле одной из многоэтажек около 9:40 мск. В результате погиб 46-летний предприниматель, руководитель Федерации бокса ДНР и создатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян. В тяжелом состоянии его доставили в одну из столичных больниц, однако он умер от полученных ранений спустя три часа, не приходя в сознание. Также погиб один из его охранников. По данным столичного департамента здравоохранения, в результате взрыва пострадали еще три человека. Их состояние оценивается как тяжелое.

Столичная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по факту взрыва.