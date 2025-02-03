 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Взрыв в ЖК «Алые паруса» ,  
0 

Адвокат Жорин рассказал о последствиях взрыва в ЖК «Алые паруса»

Сюжет
Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Адвокат Сергей Жорин, проживающий в жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы, где утром 3 февраля произошел взрыв, рассказал РБК о наблюдениях соседей и о перекрытом ЖК. По словам Жорина, в момент взрыва он уже ехал на работу.

«Взрыв произошел, насколько можно судить по видеокадрам, которые в СМИ, как заходишь в жилой комплекс. Там сразу консьерж, и слева от консьержа есть такие диванчики, на которых ожидают гости, когда жильцы спустятся. Часто там охранники [сидят], потому что у нас достаточно жильцов, у которых есть личная охрана, и вот это как раз то место, где они ожидают. Что с квартирой, я пока не знаю, потому что жильцов не впускают, не выпускают», — рассказал адвокат.

Он отметил, что обсуждал взрыв в своем доме с соседями. Во внутренних чатах собственников квартир ЖК «Алые паруса» попросили их оставаться на своих местах и не открывать дверь посторонним, только сотрудникам полиции. По словам Жорина, после взрыва территорию дома оцепили. Сейчас там ведутся следственно-оперативные действия.

«Обстановка внутри, конечно же, напряженная, жильцы в шоке от того, что произошло. Делятся своими наблюдениями, что какая-то подозрительная женщина ходила утром. Соседка заметила, подумала, что могут коляску украсть», — добавил адвокат.

Он напомнил, что ЖК находится под охраной, «охрана достаточно неплохая здесь, вопросов к охране нет», и многие оставляют велосипеды, коляски на своих личных площадках.

«Другая соседка написала, что какой-то бородатый мужчина сразу после взрыва стучался в ее квартиру, пытался зайти, но, естественно, никто никому двери не открывал. Что сейчас в моей квартире, я не знаю, поскольку сейчас доступа нет. В чатах пишут, что девушка и мужчина страдали от взрыва», — добавил он.

Как выглядит место взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве
Фотогалерея 

Взрыв самодельного взрывного устройства произошел утром 3 февраля 2025 года. Устройство сработало в холле одной из многоэтажек около 9:40 мск. В результате погиб 46-летний предприниматель, руководитель Федерации бокса ДНР и создатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян. В тяжелом состоянии его доставили в одну из столичных больниц, однако он умер от полученных ранений спустя три часа, не приходя в сознание. Также погиб один из его охранников. По данным столичного департамента здравоохранения, в результате взрыва пострадали еще три человека. Их состояние оценивается как тяжелое.

Столичная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по факту взрыва.

Читайте РБК в Telegram.

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

Как сейчас выглядит место взрыва в ЖК «Алые паруса»

Создатель батальона «Арбат» скончался в реанимации после взрыва в ЖК «Алые паруса»

Президент Польши предрек бум преступности по завершении боев на Украине

Кадры с места взрыва в холле московского ЖК «Алые паруса». Видео

РБК запускает винный салон. Расписание

Россияне установили новый рекорд по потреблению минтая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Сколько криптотрейдеры потеряли за сутки из-за падения рынка

Трамп пригрозил ЕС пошлинами на автомобили

Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории
Теги
Москва ЖК «Алые Паруса» взрыв новости
Материалы по теме
СК сообщил о гибели одного из пострадавших при взрыве в ЖК «Алые паруса»
Общество
Песков назвал сложной работой расследование взрыва в ЖК «Алые паруса»
Общество
На место взрыва в ЖК «Алые паруса» прилетел вертолет
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
Суд арестовал замглавы Дмитровского округа Подмосковья по делу о взяткеОбщество, 17:03
«Киевская площадь» рассказала о новом кластере на Новом АрбатеБизнес, 16:58
Овчинский сообщил подробности программы развития Москвы в 2025 годуГород, 16:55
Глава МИД Польши посмотрел фильм про инопланетян и обратился к ТрампуПолитика, 16:52
СК завел дело после смерти пятого ребенка в отравившейся дихлофосом семьеОбщество, 16:49
ВОЗ ограничила командировки сотрудников после выхода США из организацииПолитика, 16:46
Федерация опровергла пропуск турнира рапиристкой из-за бани и солярияСпорт, 16:43
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Подарки в национальном стиле: чем порадовать близкихСтиль, 16:40
Погрузка РЖД снизилась в первый месяц действия новых правил перевозкиБизнес, 16:37
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 16:34
Аналитики спрогнозировали рост мирового рынка энотуризма в три разаВино, 16:33
Российский фильм «Пришелец» вошел в программу кинофестиваля CinequestLife, 16:28
Захарова увидела ненависть в инструкции для наемников от финского МИДаПолитика, 16:18
Сырский объявил о переводе ВСУ на корпусную структуру войскПолитика, 16:14