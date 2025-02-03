Уголовное дело завели по факту взрыва в ЖК «Алые паруса»

ЖК «Алые паруса» (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Прокуратура Москвы сообщила о возбуждении уголовного дела по факту взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» на ул. Авиационная на северо-западе столицы.

Как следует из информации пресс-службы надзорного ведомства, следствие по уголовному делу, «возбужденному по данному факту, [находится] на контроле в прокуратуре». В ЖК уже приехал прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев.

О возбуждении дела также сообщили и в столичном управлении следственного комитета (СК).

Взрыв произошел утром 3 февраля в холле жилого комплекса «Алые паруса». По информации правоохранительных органов, звонившие очевидцы происшествия сообщили «о сильном хлопке внутри здания».

ТАСС сообщил, что погиб один человек, не менее трех человек пострадали. Агентство «Москва» сообщает о пяти пострадавших.

ЖК «Алые паруса» строили в 2001–2016 годах. В комплекс входят несколько зданий от 27 до 48 этажей.