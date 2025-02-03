 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Уголовное дело завели по факту взрыва в ЖК «Алые паруса»

ЖК &laquo;Алые паруса&raquo;
ЖК «Алые паруса» (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Прокуратура Москвы сообщила о возбуждении уголовного дела по факту взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» на ул. Авиационная на северо-западе столицы.

Как следует из информации пресс-службы надзорного ведомства, следствие по уголовному делу, «возбужденному по данному факту, [находится] на контроле в прокуратуре». В ЖК уже приехал прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев.

О возбуждении дела также сообщили и в столичном управлении следственного комитета (СК).

Обстановка на месте взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве. Видео
Общество

Взрыв произошел утром 3 февраля в холле жилого комплекса «Алые паруса». По информации правоохранительных органов, звонившие очевидцы происшествия сообщили «о сильном хлопке внутри здания».

ТАСС сообщил, что погиб один человек, не менее трех человек пострадали. Агентство «Москва» сообщает о пяти пострадавших.

ЖК «Алые паруса» строили в 2001–2016 годах. В комплекс входят несколько зданий от 27 до 48 этажей.

Читайте РБК в Telegram.

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

Вице-губернатор Приморья погиб, возвращаясь с боевого задания

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России

Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине

В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии
Теги
взрыв Москва ЖК «Алые Паруса» уголовное дело прокуратура Москвы
Материалы по теме
Новое видео от ЖК «Алые паруса», где произошел взрыв
Общество
Обстановка на месте взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве. Видео
Общество
Один человек погиб при взрыве в ЖК «Алые Паруса» в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
Российская теннисистка поднялась на 86 позиций в чемпионской гонке WTAСпорт, 10:50
Криптотрейдеры потеряли более $2 млрд за сутки из-за обвала ценКрипто, 10:49
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 10:48
Сейлеры бегут с маркетплейсов: как им защититься от падения доходовPro, 10:45
В десятке крупнейших застройщиков России продолжились перестановкиНедвижимость, 10:39
Новое видео от ЖК «Алые паруса», где произошел взрывОбщество, 10:38
Облачная экономика: тренды, вызовы и успехи 2024 годаРБК Компании, 10:35
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
Уголовное дело завели по факту взрыва в ЖК «Алые паруса»Общество, 10:35
ЦБ раскрыл количество жалоб россиян на проценты по вкладамФинансы, 10:27
Обстановка на месте взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве. ВидеоОбщество, 10:25
Названы самые дорогие бренды России 2024 годаPro, 10:25
«Аэрофлот» спрогнозировал увеличение цен на авиабилеты на уровне инфляцииОбщество, 10:25
Один человек погиб при взрыве в ЖК «Алые Паруса» в Москве⁠Общество, 10:23
При взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» есть пострадавшиеОбщество, 10:18