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Военная операция на Украине ,  
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Медведев заявил об опасности переизбрания для Зеленского

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters)

Президенту Украины Владимиру Зеленскому опасно переизбираться, поэтому он будет затягивать переговоры и проводить мобилизацию 18-летних. Об этом «РИА Новости» заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Отвечая на вопрос о возможности переговоров России и Украины, Медведев отметил, что Зеленский стал нелегитимным президентом, но в случае попытки переизбраться он может проиграть, например, бывшему командующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному «или его слабую, находящуюся под боем фигуру просто уберут с шахматной доски англосаксонские гроссмейстеры».

По мнению Медведева, в такой ситуации Зеленский будет пытаться затягивать переговорный процесс, «патологически врать» и «посылать 18-летних на войну».

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Накануне президент России Владимир Путин заявил, что, хотя Москва считает Владимира Зеленского нелегитимным лидером, Россия готова вести переговоры с «кем угодно», если у Украины есть такое желание.

Украинский лидер ранее отметил, что его не беспокоят заявления других политиков о его нелегитимности, так как «все адекватные люди, которые умеют читать законы, прочтут и найдут вывод».

В субботу, 25 января, в Киеве сообщили, что офис украинского президента предложит изменения в законодательство о призыве мужчин в возрасте 18–25 лет уже в ближайшие дни.

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Дмитрий Медведев Владимир Зеленский Украина Россия
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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