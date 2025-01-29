Владимир Зеленский (Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters)

Президенту Украины Владимиру Зеленскому опасно переизбираться, поэтому он будет затягивать переговоры и проводить мобилизацию 18-летних. Об этом «РИА Новости» заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Отвечая на вопрос о возможности переговоров России и Украины, Медведев отметил, что Зеленский стал нелегитимным президентом, но в случае попытки переизбраться он может проиграть, например, бывшему командующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному «или его слабую, находящуюся под боем фигуру просто уберут с шахматной доски англосаксонские гроссмейстеры».

По мнению Медведева, в такой ситуации Зеленский будет пытаться затягивать переговорный процесс, «патологически врать» и «посылать 18-летних на войну».

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что, хотя Москва считает Владимира Зеленского нелегитимным лидером, Россия готова вести переговоры с «кем угодно», если у Украины есть такое желание.

Украинский лидер ранее отметил, что его не беспокоят заявления других политиков о его нелегитимности, так как «все адекватные люди, которые умеют читать законы, прочтут и найдут вывод».

В субботу, 25 января, в Киеве сообщили, что офис украинского президента предложит изменения в законодательство о призыве мужчин в возрасте 18–25 лет уже в ближайшие дни.