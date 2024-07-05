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Политика ,  
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Путин назвал принципы сотрудничества России с Венгрией

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / Sputnik / Reuters)

Россия и Венгрия продолжают сотрудничество по ряду направлений, в том числе и в сфере энергетики, основываясь на принципах здорового прагматизма и взаимной выгоды, заявил президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. РБК ведет трансляцию.

«Россия и Венгрия продолжают сотрудничество по ряду направлений, прежде всего в энергетической сфере. И ключевыми принципами являются здоровый прагматизм и взаимная выгода», — сказал российский лидер.

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По его словам, Москва и Будапешт продолжают работу по проекту расширения АЭС «Пакш». «Ввод в эксплуатацию пятого и шестого блоков позволит увеличить мощность этой станции более чем вдвое. И тем самым будет улучшено энергообеспечение венгерской экономики, снабжение промышленных предприятий и домохозяйств недорогой и чистой энергией», — уточнил Путин.

Орбан прилетел в Москву 5 июля. На встрече Путин заявил венгерскому премьеру, что у них будет возможность обсудить ситуацию на Украине, в том числе и нюансы.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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