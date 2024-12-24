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Война санкций ,  
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Сийярто заявил о готовности Венгрии расширять сотрудничество с Россией

Сийярто заявил о желании Венгрии сотрудничать с Россией в сферах без санкций
Сюжет
Война санкций
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Mary Altaffer / Getty Images)

Венгрия заинтересована в развитии сотрудничества с Россией в сферах, не подпадающих под действие международных санкций, заявил в интервью «РИА Новости» глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

«Мы находимся в постоянном контакте с россиянами, с российским правительством, потому что у нас есть четкая стратегия и позиция. Мы никогда этого не скрывали и всегда говорили об этом открыто: в тех сферах, которые не затрагиваются санкциями, мы абсолютно заинтересованы в расширении сотрудничества», — сказал он.

Министр не исключил, что в 2025 году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Россию, и добавил, что для поддержания надежды на мир необходим прямой диалог.

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Ранее в декабре Сийярто заявил, что обход антироссийских санкций превратился в общеевропейский вид спорта. По его словам, Европе следует менять стратегию и прилагать усилия для мирного урегулирования конфликта на Украине.

Российская сторона называет санкции нелегитимными, неэффективными и настаивает на их отмене, а также требует не помогать Украине оружием.

В июле российский президент Владимир Путин заявил после переговоров с Орбаном, что Россия и Венгрия продолжают сотрудничество по ряду направлений, в том числе в сфере энергетики. Так, Москва и Будапешт продолжают работу по проекту расширения АЭС «Пакш», отметил российский лидер. И ключевыми принципами, подчеркнул он, служат здоровый прагматизм и взаимная выгода.

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Петер Сийярто Венгрия международное сотрудничество
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