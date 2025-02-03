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Военная операция на Украине ,  
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«Ростех» назвал самый «умный» танк в зоне военной операции на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Танка Т-90М &laquo;Прорыв&raquo;
Танка Т-90М «Прорыв» (Фото: Александр Река / ТАСС)

Танк Т-90М «Прорыв», произведенный специалистами «Ростеха», является «самым умным» в зоне военной операции на Украине. Об этом сообщается в телеграм-канале российской госкорпорации.

Как утверждает разработчик, танк неоднократно подтверждал свои лучшие качества в боевых условиях.

«Одно из ключевых преимуществ танка — новейшая система управления огнем, которая позволяет эффективно поражать цели разного типа в быстро меняющейся обстановке», — говорится в сообщении.

Помимо этого электроника, прицельный комплекс и интерфейсы системы позволяют танку гибко переносить огонь между различными целями и всецело контролировать территорию боевых действий, отмечают в «Ростехе».

Разработчик заверяет, что танк Т-90М «на голову превосходит своих украинских и западных конкурентов» по способности быстро ориентироваться на поле боя. Разработка может противостоять угрозам и поражать объекты противника.

С доработанной всеракурсной защитой танк Т-90М «показывает впечатляющую живучесть на поле боя», добавил разработчик.

Производитель бронетехники в лице НПК «Уралвагонзавод» наращивает производство этих танков и другой боевой техники, добавили в госкорпорации.

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Т-90М прошел испытания в начале февраля 2020 года, первая партия модернизированных танков поступила в войска весной того же года. В мае 2021 года научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех») передала российскому Минобороны партию Т-90М.

В декабре 2022 года партию танков передали на вооружение танкового соединения Центрального военного округа, подразделения которого участвуют в боевых действиях в зоне военной операции.

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