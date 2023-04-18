«Ростех» консолидирует артиллерийские заводы по системе «пушка-выстрел»

Производителей пушек для танков Т-90 передадут концерну «Техмаш», который специализировался на боеприпасах. В «Ростехе» считают, что это позволит нарастить объемы производства на фоне резкого роста потребностей армии

Артиллерийская установка АУ-220М на стенде ЦНИИ «Буревестник» (Фото: Ладислав Карпов / ТАСС)

«Ростех» решил передать концерну «Техмаш» нескольких активов «Уралвагонзавода» (УВЗ), сообщил РБК источник, близкий к госкорпорации. Речь идет о предприятиях ЦНИИ «Буревестник», «Уралтрансмаш» и «Завод № 9», которые занимаются в том числе производством ствольных артиллерийских систем. Решение об этом принято на уровне акционера обоих концернов «Ростеха», заводы будут переданы в ближайшие недели, говорит собеседник РБК.

В «Ростехе» подтвердили наличие таких планов. «Действительно, стоит задача по консолидации предприятий отрасли артиллерийского вооружения, чтобы все компетенции по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию артиллерии, были сконцентрированы в одном месте. УВЗ при этом сконцентрируется на основной для него танковой тематике», — сказал представитель корпорации.

В «Ростехе» объясняют готовящиеся изменения тем, что это позволит «активизировать ряд опытно-конструкторских работ», нарастить объемы производства и усилить поставки в войска современных образцов вооружения.

Источник РБК говорит, что коллективы заводов останутся на местах и будут заниматься привычным делом, а передача предприятий рассчитана на достижение производственных и экономических эффектов. Необходимость изменений появилась из-за резкого роста потребностей армии и объема поставок в контексте военной операции на Украине, говорит собеседник РБК.

Моделью взаимодействия производителей станет единая система разработки «пушка-выстрел». То есть «Техмашу» переходит работа над артиллерией, а «Уралвагнозавод» будет заниматься танками. Он отмечает, что для концерна сегодня это основной вид продукции.

«Завод № 9» —производитель гаубицы Д-30А, пушек для танков Т-72 и Т-90. Уральский завод транспортного машиностроения ("Уралтрансмаш") производит самоходные гаубицы Мста-С. ЦНИИ «Буревестник» — разработчик артиллерийских систем и минометов, в том числе возимых минометов 2Б11, 2С12 «Сани», установок для корабельной артиллерии. Среди его новых проектов — необитаемый боевой модуль с 57-мм пушкой АУ220М «Байкал».

Что касается гражданских проектов, а «Уралтрансмаш», например занимается в том числе производством низкопольных трамваев, качалок для добычи нефти, лебедок для пассажирских и грузовых лифтов, то, в «Ростехе» сообщили, что они останутся в прежнем объеме.