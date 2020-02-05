Модернизированный танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

Испытания новейшего танка Т-90М «Прорыв» успешно завершены. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ).

Собеседник агентства также отметил, что поставки нового танка в российскую армию идут в рамках контракта.

Минобороны подписало договор с «Уралвагонзаводом» на поставку Т-90М на форуме «Армия-2017». В сентябре 2019 года главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков заявил, что армия начала получать «Прорывы».

После этого, в ноябре 2019 года, начальник главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-майор Сергей Бибик сообщил, что Т-90М поступит вооруженным силам в 2020 году.