Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 63,43 (-0,47) Quote, 04 фев, 13:12
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 70,13 (-0,67) Quote, 04 фев, 13:12
Модернизированный танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания Технологии и медиа, 05:10 Додон назвал сроки получения от России транша в $200 млн на ремонт дорог Политика, 05:02 WSJ сообщила о намерении владельца Нью-Йоркской биржи купить eBay Бизнес, 04:37 Второй самолет ВКС с эвакуированными из Уханя сел в России для дозаправки Общество, 04:25 Число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 24 тыс. человек Общество, 04:12 Израиль нанес удар по объектам ХАМАС после пуска ракет из сектора Газа Политика, 04:01 Twitter сообщил о планах маркировать фейковые фото и видео Технологии и медиа, 03:50 Коронавирус обнаружили у 10 человек на круизном лайнере в Японии Общество, 03:42 Эксперты сообщили о возможном подорожании гаджетов из-за коронавируса Технологии и медиа, 03:39 Харрисон Форд вернется к роли Индианы Джонса в новом фильме кинофраншизы Общество, 03:16 Израильские военные засекли пуск ракет из сектора Газа Политика, 03:06 Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 479 Общество, 02:38 В Ливии назвали сумму потерь от блокирования нефтяных объектов Экономика, 02:28 Зеленский нашел применение выплаченным «Газпромом» $2,9 млрд Политика, 02:07
Технологии и медиа ,  
0 

Модернизированный танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

Испытания новейшего танка Т-90М «Прорыв» успешно завершены. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ).

Собеседник агентства также отметил, что поставки нового танка в российскую армию идут в рамках контракта.

Минобороны подписало договор с «Уралвагонзаводом» на поставку Т-90М на форуме «Армия-2017». В сентябре 2019 года главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков заявил, что армия начала получать «Прорывы».

В Минобороны назвали срок поставок модернизированных танков Т-90М
Технологии и медиа

После этого, в ноябре 2019 года, начальник главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-майор Сергей Бибик сообщил, что Т-90М поступит вооруженным силам в 2020 году.

Т-90М «прорыв» представляет собой модернизацию танка Т-90А. По данным УВЗ, ключевым отличием новой машины от предшественника является новый башенный модуль с динамической защитой «Реликт».

Танк также оснащен системой, позволяющей сопровождать цель в тепловизионном канале прицела. В совокупности с автоматизированной системой управления огнем «Калина», улучшенной системой пожаротушения это повышает боевые возможности и живучесть танка.

Теги: танк, испытания, «Уралвагонзавод»
Материалы по теме
В Минобороны назвали срок поставок модернизированных танков Т-90М
Технологии и медиа
Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М
Общество
Уралвагонзавод анонсировал поставки новых танков Т-90М
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter