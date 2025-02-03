Лидеры ЕС обсудят защиту от России и подход к Трампу
Лидеры стран Евросоюза проведут 3 февраля встречу, на которой обсудят укрепление обороны Европы от России и подход в отношениях с президентом США Дональдом Трампом после его решения ввести пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая. Об этом сообщает Reuters.
Глава Евросовета Антониу Кошта отметил, что это не официальный саммит, а однодневная встреча, посвященная оборонной политике. «Европе необходимо взять на себя большую ответственность за собственную оборону. Ей необходимо стать более устойчивой, более эффективной, более автономной и более надежным субъектом безопасности и обороны», — цитирует агентство письмо Кошты, разосланное главам стран ЕС.
Агентство отмечает, что встреча также будет посвящена геополитике и отношениям с Соединенными Штатами. Она пройдет на фоне опасений ЕС, что Трамп введет в отношении объединения аналогичные тарифы, как против Канады, Мексики и Китая.
Ранее Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на импорт из Мексики и Канады, а на товары из Китая — 10%. Вскоре республиканец заявил, что США точно введут дополнительные пошлины на поставки товаров из ЕС, и посетовал на торговый дефицит в товарообороте с Евросоюзом в размере $300–350 млрд. В ответ Европейский союз предупредил США о «решительном ответе» в случае введения пошлин на товары, сообщил Bloomberg.
Трамп также неоднократно критиковал европейские страны за малый вклад в обороноспособность НАТО. На этом фоне европейские члены альянса обсуждали увеличение оборонных расходов.
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