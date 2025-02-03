Аэропорты Кавказа продолжили работу после 2,5 часов ограничительных мер

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В аэропортах Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный) и Махачкала (Уйташ) с 10:10 мск продолжили принимать и отправлять самолеты, отменив соответствующие утренние ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Их ввели в 7:44 мск, чтобы обеспечить безопасность полетов пассажирских рейсов.

В российских аэропортах периодически вводят ограничения на полеты. Это происходит на фоне атак беспилотников после начала военной операции на Украине.

Ранним утром 3 февраля в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска ограничили прием и отправку рейсов. Позже часть из ограничений сняли.