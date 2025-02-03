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Военная операция на Украине ,  
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В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли временные ограничения

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Аэропорты Казани и Нижнекамска (Бегишево) продолжили принимать и выпускать самолеты с 7:00 по мск, отменив ограничения, введенные ранним утром 3 февраля. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что руководство авиаузлов приняло меры для безопасности полетов пассажирских рейсов. Пока временные ограничения действовали, один самолет, летевший в Казань, отправился на запасной аэродром.

В шести аэропортах России ввели ограничения на полеты
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Фото:Эрик Романенко / ТАСС

Ранним утром этого дня ограничения на прием и отправку рейсов ввели в шести аэропортах: в Астрахани, Казани, Нижнекамске, Саратове, Ульяновске и Волгограде.

Ночью соответствующие меры вводились в аэропорту Волгограда, позднее ограничения сняли. Затем Росавиация обновила список аэропортов, где действуют ограничения, и во второй раз за ночь их ввели в аэропорту Волгограда. К 5:45 мск ограничения сняли. К 5:00 мск они также были сняты в аэропорту Саратова. С 5:57 мск их отменили в Астрахани.

В российских аэропортах периодически вводят ограничения на полеты. Это происходит на фоне атак беспилотников после начала военной операции на Украине.

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Теги
ограничение аэропорты Казань Нижнекамск Росавиация
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