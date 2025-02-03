Депутат заявил о перспективе приравнять рассрочку в ₽60 тыс. к кредиту

Анатолий Аксаков (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Госдума в феврале рассмотрит законопроект о внесении данных о бесплатной рассрочке свыше 60 тыс. руб. в кредитную историю граждан, сообщил газете «Известия» глава комитета Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Этот документ касается BNPL-сервисов (Buy Now Pay Later), позволяющих оплатить покупку частями за беспроцентный период в несколько месяцев. Такую услугу предоставляют, к примеру, Совкомбанк («Частями»), Сбербанк («Плати частями»), «Яндекс» («Сплит»).

По словам депутата, рассрочки также необходимо регулировать, так как они фактически являются кредитами.

Аксаков уточнил, что пороговую сумму, ставящую рассрочку на один уровень с кредитами, будут постепенно снижать, чтобы закрыть «лазейку кредитования». В итоге значение снизят до 15 тыс. руб., но с учетом инфляции. Власти хотят ввести еще и нормативы и требования Центробанка к таким продуктам, сказал Аксаков.

Регулирование рассрочек уже поддержали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ) и Т-банке, отметила газета.

На рынке регулирование рассрочки с суммы 60 тыс. посчитали комфортным решением. Так, пресс-служба «Яндекса» заявила, что этой суммы хватит на бытовую технику и электронику, мебель, товары для ремонта и одежду, хотя, вероятно, будет недостаточно для оплаты путешествий и образовательных курсов.

Однако такие меры могут привести к тому, что клиентам с рассрочкой станет сложнее оформить обычный потребительский кредит и даже ипотеку, отметила газета.

Регулирование рассрочки и «оплаты частями» обсуждается уже более года, напомнили «Известия».

Группа депутатов во главе с Аксаковым внесла этот законопроект в Госдуму в августе 2024-го. Согласно ему с 1 декабря 2025 года в России могут начать действовать новые правила продажи товаров в рассрочку — приобретение товаров в рассрочку без занесения информации в кредитную историю будет ограничено лимитом в 15 тыс. руб. по одному договору. При превышении этой суммы оператор рассрочки должен будет передавать информацию о сделке в бюро кредитных историй (БКИ), как это сейчас происходит с обычными кредитами.

В Национальном совете финансового рынка (НСФР) считают, что, поскольку лимит для сообщения в БКИ и обременения идентификацией — это фактически граница «жизни» для рассрочки, предоставление рассрочки выше пороговой суммы с обязанностью отчитываться перед БКИ «перекроет экономический смысл» такого инструмента, как BNPL.