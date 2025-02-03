Президент Абхазии выразил соболезнования Путину из-за удара ВСУ по Судже
Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину из-за удара украинских сил по интернату в Судже. Соответствующее обращение опубликовано на сайте главы республики.
«От лица народа Абхазии и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с ракетной атакой на школу-интернат в Судже», — говорится в публикации.
Бганба назвал произошедшее ужасной трагедией и также выразил соболезнования всем семьям, пострадавшим в результате нее. «В этот трудный час народ Абхазии скорбит вместе с вами и разделяет эту тяжелую утрату с родными и близкими», — заключил он.
Ранее Минобороны России заявило, что 1 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали интернат в городе Судже Курской области, который находится под контролем ВСУ. По данным военного ведомства, средства ПВО России зафиксировали пуск ракет из Сумской области.
Как сообщил Следственный комитет (СК), в здании находились мирные жители, в результате удара есть погибшие и раненые. По версии следователей, приказ нанести ракетный удар отдал своим подчиненным командир 19-й ракетной бригады ВСУ Ростислав Карпуша. СК возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 статьи 205 Уголовного кодекса — теракт, повлекший смерть человека. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.
Читайте РБК в Telegram.
МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией
Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков
Вице-губернатор Приморья погиб, возвращаясь с боевого задания
Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции
Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году
Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км
РБК запускает винный салон. Расписание
Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России
Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине
В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии