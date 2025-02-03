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Военная операция на Украине ,  
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Президент Абхазии выразил соболезнования Путину из-за удара ВСУ по Судже

Сюжет
Военная операция на Украине

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину из-за удара украинских сил по интернату в Судже. Соответствующее обращение опубликовано на сайте главы республики.

«От лица народа Абхазии и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с ракетной атакой на школу-интернат в Судже», — говорится в публикации.

Бганба назвал произошедшее ужасной трагедией и также выразил соболезнования всем семьям, пострадавшим в результате нее. «В этот трудный час народ Абхазии скорбит вместе с вами и разделяет эту тяжелую утрату с родными и близкими», — заключил он.

Минобороны России сообщило о ракетном ударе ВСУ по интернату в Судже
Политика
Школа-интернат в Судже

Ранее Минобороны России заявило, что 1 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали интернат в городе Судже Курской области, который находится под контролем ВСУ. По данным военного ведомства, средства ПВО России зафиксировали пуск ракет из Сумской области.

Как сообщил Следственный комитет (СК), в здании находились мирные жители, в результате удара есть погибшие и раненые. По версии следователей, приказ нанести ракетный удар отдал своим подчиненным командир 19-й ракетной бригады ВСУ Ростислав Карпуша. СК возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 статьи 205 Уголовного кодекса — теракт, повлекший смерть человека. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

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Теги
Персоны
Владимир Путин Суджа Абхазия соболезнования ракетный удар
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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