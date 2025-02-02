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Общество ,  
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В Калужской области прошли похороны застреленных лесников

Двоих убитых в Калужской области сотрудников лесничества, Алексея Агеева и Геннадия Богачева, похоронили в субботу. Об этом «РИА Новости» сообщил заместитель главы Куйбышевского района Калужской области Сергей Беляй.

Похороны третьего застреленного лесника, Виктора Чугунова, прошли в пятницу, уточняет агентство.

Беляй отметил, что Богачева похоронили в селе Закрутое, Агеева — в поселке Бетлица. По словам замглавы района, на похоронах было много людей — родственники погибших, их односельчане, коллеги, а также местные чиновники.

«Проводили со всеми почестями. Отпевание было в храмах — одного и второго», — сказал он.

Калужская область выплатит по ₽1 млн семьям застреленных лесников
Общество

В конце января пятеро сотрудников лесничества отправились в деревню Усохи Куйбышевского района для проверки. Ее причиной стала информация, что 64-летний Сергей Борисов незаконно вырубил деревья недалеко от дома.

Мужчина начал стрелять в прибывших. Трех лесников — Агеева, Богачева и Чугунова — он застрелил. Еще двоих — Людмилу Никитину и Дмитрия Агеева — захватил в заложники и отвел в дом. Однако им удалось незаметно вызвать полицию. Борисов покончил с собой.

Следственный комитет завел уголовное дело. Борисову проведут посмертную психиатрическую экспертизу.

Глава региона Владислав Шапша сообщил, что семьям погибших выплатят по 1 млн руб. из областного бюджета.

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Теги
Калужская область похороны убийство лесничий


 

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