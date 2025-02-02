В Калужской области прошли похороны застреленных лесников
Двоих убитых в Калужской области сотрудников лесничества, Алексея Агеева и Геннадия Богачева, похоронили в субботу. Об этом «РИА Новости» сообщил заместитель главы Куйбышевского района Калужской области Сергей Беляй.
Похороны третьего застреленного лесника, Виктора Чугунова, прошли в пятницу, уточняет агентство.
Беляй отметил, что Богачева похоронили в селе Закрутое, Агеева — в поселке Бетлица. По словам замглавы района, на похоронах было много людей — родственники погибших, их односельчане, коллеги, а также местные чиновники.
«Проводили со всеми почестями. Отпевание было в храмах — одного и второго», — сказал он.
В конце января пятеро сотрудников лесничества отправились в деревню Усохи Куйбышевского района для проверки. Ее причиной стала информация, что 64-летний Сергей Борисов незаконно вырубил деревья недалеко от дома.
Мужчина начал стрелять в прибывших. Трех лесников — Агеева, Богачева и Чугунова — он застрелил. Еще двоих — Людмилу Никитину и Дмитрия Агеева — захватил в заложники и отвел в дом. Однако им удалось незаметно вызвать полицию. Борисов покончил с собой.
Следственный комитет завел уголовное дело. Борисову проведут посмертную психиатрическую экспертизу.
Глава региона Владислав Шапша сообщил, что семьям погибших выплатят по 1 млн руб. из областного бюджета.
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