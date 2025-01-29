Стала известна личность убившего лесничих в Калужской области
Трех лесников в деревне Усохи Калужской области застрелил 64-летний Сергей Борисов, сообщает газета «Калужские новости».
По информации издания, Борисов незаконно вырубил лес недалеко от своего дома, что и стало причиной визита лесников: 29 января пять сотрудников лесничества отправились в Усохи для проверки.
Мужчина начал стрелять в прибывших. Трех лесников — Алексея Агеева, Геннадия Богачева и Виктора Чугунова — он застрелил. Еще двоих — Людмилу Никитину и Дмитрия Агеева — захватил в заложники и отвел в дом. Однако им удалось незаметно вызвать полицию, сообщает газета.
Борисов успел поджечь служебную машину лесников и свести счеты с жизнью, прежде чем приехала полиция. Сотрудники правоохранительных органов нашли на месте преступления четыре трупа, горящий автомобиль и двух заложников.
По данным телеграм-канала Shot, ранее Борисов был судим по ст. 222.1 Уголовного кодекса — «Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств». В 2021 году у него дома нашли целый оружейный склад. Тогда задержанный утверждал, что собрал оружие в лесу на местах боев Великой Отечественной войны.
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